A Milli Takım'ın nasıl 10 yıl geriye gideceğini nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı

Lüksemburg maçında

"Ozak Kabak neden yok" diye tutturan Galatasaray medyası

Bugün nihayet muratlarına (!) erdi..

Schalke; Stuttgart ve Norwich gibi

3 takımı küme düşüren Hoffenheimlı Ozan Kabak;

Bugün Faroe Adaları deplasmanında

Her iki golde de hatalıydı...

51'de Lüksemburg maçının bir diğer skandal adamı Eren Elmalı'dan

Topu kapan Sölvi Vatnhamar sağ taraftan ortaladı;

Viljörmur Davidsen'in vuruşuna ayak koyan Ozan Kabak

Golü yedirdi...

Ozan Kabak'ın dakikalar 59'u gösterirken;

Jakub Andreasen'in derinleme pasında

Joan Simun Edmunsson'un yanında

Refakatçi gibi dolaşması sonrası

Bir anda 2-0 geriye düştük...

Son anlarda Serdar Dursun'un indirdiği topta

Adaşı Serdar Gürler şeref sayımızı atınca

Faroe Adaları'na 2-1 kaybettik;

Bir anlamda rezil olduk...

Lüksemburg maçında söylediğimiz gibi

Bu ülkenin sorunu oyuncu profillerinde..

Alternatifli oyuncu grubumuz yok...

Yabancı hayranlığı ve sistemsel sıkıntı var..

Birçok oyuncumuzun da yokluğu

Başarısızlığı getirdi...

Suçlanacak en son adam Teknik Direktör Stefan Kuntz'un;

Lüksemburg maçında 2 golde hatası olan Eren Elmalı'yı

Neden oynattığı sorgulanabilir..

Ancak Glasgow Rangers'a giden eski Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz;

Rakibin en iyi adamı Joannes Bjartalid karşısında

Oldukça zorlanırdı..

Allah korusun 5'lik olurduk...

Ancak ülkede bir sol bek sorunu olduğu gerçeğini de

Göz ardı etmememiz gerekiyor...

Stefan Kuntz'un bir diğer hatası da bana göre

Orta saha kurgusunda oldu...

Ferdi Kadıoğlu ve Berkan Kutlu

Yanlış tercihlerdi...

Tolga Ciğerci veya İsmail Yüksek'i;

Berkan Kutlu'nun pozisyonuna çekip

Onur Bulut veya Berkay Özcan'ı da

Ferdi Kadıoğlu'nun yerinde değerlendirebilirdi..

Yetenekli futbolcu kapasitemiz çok az;

Eksikler de çok olunca

2 maçtaki yediğimiz 5 gol

Ve kaybettiğimiz 5 puan bağıra çağıra geldi..

Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır

Kötü görüntü verdiler...

Ben olsam kalecimi

Doğan Alemdar olarak belirler;

Devamlı onu oynatırım...

Bu saatte Teknik Direktör değiştirilmez..

Şenol Güneş C Ligi'ne düşürdü; gelmemeli..

Fatih Terim yine belgeselcilik; PR'cılığa başladı gelmemeli...

Hesapta Galatasaray'ı bitiren İmparator'u Mısır Milli Takımı istiyormuş;

Buyursun gitsin;

Tutan mı var?

Şampiyonlar Ligi'nde 0 çeken Sergen Yalçın'ın gelmesi de

Serdar Ortaç'ın şarkısı gibi

"ASRIN HATASI" olur...

Maç sonunda Hamit Altıntop'un konuşmalarını izledim..

"GERÇEK BİR LİDER" gibi davrandı...

Alman Teknik Direktör Stefan Kuntz'un

İngilizce konuşmasını eleştirsem de;



Verdiği mesajlar gerçekten nokta atışıydı...

Sözleşmesinin bitimine kadar devam edilmeli..

Şark zihniyetiyle görevden alırsak;

Bir 10 sene daha geriye gideriz...

Bir diğer eleştirim de maçı anlatan

TRT Spikeri Hünkâr Mutlu'ya...

Devamlı rüzgârdan bahsetti

"İkinci yarıda rüzgârı arkamıza alacağız" dedi...

Aldık; 2 gol birden yedik;

Hüsranı yaşadık..

Hünkâr kardeşimizin rakip kaleci Teitur Gestsson'u anlatırken de;

"Ayaklarını iyi kullandığını ve bu nedenle Teitur Gestsson'un tercih edildiğini

Faroe Adaları'ndan meslektaşlarım söyledi" ifadesi de ayrı bir skandal...

Adama "Sen anlatacağın maçlara; oyunculara çalışmıyorsan

Orada ne işin var?" derler...

Aslında iyi bir spiker olan Hünkâr Mutlu kardeşimizin

Mikrofonda 80 küsur milyona konuştuğunu

Anlamasında fayda var....

Sonuç olarak Milli Takım'ın her ne kadar prestij maçı olsa da

Faroe Adaları'na 2-1 yenilmesinin affı yok...

Birkaç hafta sonra rakiplerimiz belli olacak..

Bakalım Stefan Kuntz ile yola devam mı edilecek?

Yoksa belgeseli yapılan ve Mısır Milli Takımı PR'ı yapılan Fatih Terim mi;

Lig düşüren Şenol Güneş mi?

Yoksa Beşiktaş'ta skandal sonuçlara imza atan

Sergen Yalçın mı gelecek?

Cevabını TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve saz arkadaşlarına bırakalım...

(Tansu Sarı)