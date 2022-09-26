A Milli Takım'ın nasıl 10 yıl geriye gideceğini nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı

Lüksemburg maçında
"Ozak Kabak neden yok" diye tutturan Galatasaray medyası
Bugün nihayet muratlarına (!) erdi..
Schalke; Stuttgart ve Norwich gibi
3 takımı küme düşüren Hoffenheimlı Ozan Kabak;
Bugün Faroe Adaları deplasmanında
Her iki golde de hatalıydı...
51'de Lüksemburg maçının bir diğer skandal adamı Eren Elmalı'dan
Topu kapan Sölvi Vatnhamar sağ taraftan ortaladı;
Viljörmur Davidsen'in vuruşuna ayak koyan Ozan Kabak
Golü yedirdi...
Ozan Kabak'ın dakikalar 59'u gösterirken;
Jakub Andreasen'in derinleme pasında
Joan Simun Edmunsson'un yanında
Refakatçi gibi dolaşması sonrası
Bir anda 2-0 geriye düştük...
Son anlarda Serdar Dursun'un indirdiği topta
Adaşı Serdar Gürler şeref sayımızı atınca
Faroe Adaları'na 2-1 kaybettik;
Bir anlamda rezil olduk...
Lüksemburg maçında söylediğimiz gibi
Bu ülkenin sorunu oyuncu profillerinde..
Alternatifli oyuncu grubumuz yok...
Yabancı hayranlığı ve sistemsel sıkıntı var..
Birçok oyuncumuzun da yokluğu
Başarısızlığı getirdi...
Suçlanacak en son adam Teknik Direktör Stefan Kuntz'un;
Lüksemburg maçında 2 golde hatası olan Eren Elmalı'yı
Neden oynattığı sorgulanabilir..
Ancak Glasgow Rangers'a giden eski Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz;
Rakibin en iyi adamı Joannes Bjartalid karşısında
Oldukça zorlanırdı..
Allah korusun 5'lik olurduk...
Ancak ülkede bir sol bek sorunu olduğu gerçeğini de
Göz ardı etmememiz gerekiyor...
Stefan Kuntz'un bir diğer hatası da bana göre
Orta saha kurgusunda oldu...
Ferdi Kadıoğlu ve Berkan Kutlu
Yanlış tercihlerdi...
Tolga Ciğerci veya İsmail Yüksek'i;
Berkan Kutlu'nun pozisyonuna çekip
Onur Bulut veya Berkay Özcan'ı da
Ferdi Kadıoğlu'nun yerinde değerlendirebilirdi..
Yetenekli futbolcu kapasitemiz çok az;
Eksikler de çok olunca
2 maçtaki yediğimiz 5 gol
Ve kaybettiğimiz 5 puan bağıra çağıra geldi..
Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır
Kötü görüntü verdiler...
Ben olsam kalecimi
Doğan Alemdar olarak belirler;
Devamlı onu oynatırım...
Bu saatte Teknik Direktör değiştirilmez..
Şenol Güneş C Ligi'ne düşürdü; gelmemeli..
Fatih Terim yine belgeselcilik; PR'cılığa başladı gelmemeli...
Hesapta Galatasaray'ı bitiren İmparator'u Mısır Milli Takımı istiyormuş;
Buyursun gitsin;
Tutan mı var?
Şampiyonlar Ligi'nde 0 çeken Sergen Yalçın'ın gelmesi de
Serdar Ortaç'ın şarkısı gibi
"ASRIN HATASI" olur...
Maç sonunda Hamit Altıntop'un konuşmalarını izledim..
"GERÇEK BİR LİDER" gibi davrandı...
Alman Teknik Direktör Stefan Kuntz'un
İngilizce konuşmasını eleştirsem de;
Verdiği mesajlar gerçekten nokta atışıydı...
Sözleşmesinin bitimine kadar devam edilmeli..
Şark zihniyetiyle görevden alırsak;
Bir 10 sene daha geriye gideriz...
Bir diğer eleştirim de maçı anlatan
TRT Spikeri Hünkâr Mutlu'ya...
Devamlı rüzgârdan bahsetti
"İkinci yarıda rüzgârı arkamıza alacağız" dedi...
Aldık; 2 gol birden yedik;
Hüsranı yaşadık..
Hünkâr kardeşimizin rakip kaleci Teitur Gestsson'u anlatırken de;
"Ayaklarını iyi kullandığını ve bu nedenle Teitur Gestsson'un tercih edildiğini
Faroe Adaları'ndan meslektaşlarım söyledi" ifadesi de ayrı bir skandal...
Adama "Sen anlatacağın maçlara; oyunculara çalışmıyorsan
Orada ne işin var?" derler...
Aslında iyi bir spiker olan Hünkâr Mutlu kardeşimizin
Mikrofonda 80 küsur milyona konuştuğunu
Anlamasında fayda var....
Sonuç olarak Milli Takım'ın her ne kadar prestij maçı olsa da
Faroe Adaları'na 2-1 yenilmesinin affı yok...
Birkaç hafta sonra rakiplerimiz belli olacak..
Bakalım Stefan Kuntz ile yola devam mı edilecek?
Yoksa belgeseli yapılan ve Mısır Milli Takımı PR'ı yapılan Fatih Terim mi;
Lig düşüren Şenol Güneş mi?
Yoksa Beşiktaş'ta skandal sonuçlara imza atan
Sergen Yalçın mı gelecek?
Cevabını TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve saz arkadaşlarına bırakalım...
(Tansu Sarı)
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