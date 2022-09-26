Yılmaz Vural'dan olay yaratacak Milli Takım açıklaması: Keçi örneği

Türk futbolunun ünlü teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, A Milli Takım'ın Faroe Adaları karşısında aldığı yenilgi üzerine çarpıcı ifadeler kullandı.

Yılmaz Vural'ın A Spor'a yaptığı açıklamalar şöyle:

"Burada aslında sahadakiler suçlu gibi görünüyor ama futbolun idari sorunu var. Kendini idare edemeyecek durumda. Özerk olmak kimseye muhtaç olmamak demek. Siyasetten bağımsız olman demek. Kendi sorunlarınızı neden kendiniz çözmüyorsunuz.

Devlet daha ne yapsın sana desteği vermeye çalışıyor zaten. TFF bir karar alır, Başkanlar çıkıyor ne yaparsan yap 'dur bir dakika' diyor. Nasıl oluyor bu? Lig başlamış rezerv lig diye, 2 hafta sonra iptal ediyorlar. TFF bunu yaparken kulüpler istiyor diye mi yaptı kendi tasarruflarıyla mı yaptı. Kulüplere yönettiriyorsunuz futbolu.

Futbolla ilgili veya ilgili olmayan insanları eziyorsunuz. Faroe Adaları gibi 50 bin insanın yaşadığı, insandan çok 80 bin keçinin yaşadığı ülkeye yeniliyorsun, bu beni üzüyor. Bu işin nitelik değil nicelikle alakası var.

Kuntz'un ne diyeceğini merak ediyorum. Futbolcuları suçlayacağını düşünmüyorum. Ozan Kabak kötüyse 2 günde nasıl iyileşti mesela?

1923'ten beri Milli Takımımız geliyor, kimse kimseye iyi miras bırakmıyor. Biz İspanya, İtalya, İngiltere, Almanya'yla yarışmıyor muyuz? Onlar nasıl yapıyorlar bazı şeyleri! Olmaz yahu.

Milli Takım seviyesinde oyuncuların hocayı istemeyip oynamayacaklarını düşünmüyorum. Kulüp takımı olsa olabilir derdim. Takım da deneyimli değil, aralarında bir kaç tane var. As oynamıyor onlar da.

Kuntz var takımın başında ama Almanya'da bu ülkede adı oyuncuya çıkmış futbolcuları ikna edemiyorsunuz, bildiklerini yapıyorlar dedi. Bir de teoriyi hiç sevmiyorlar bunu bir türlü anlatamıyoruz diyor

Sağlıklı bir ortamdan çıkıp gelmiyor bizim oyuncularımız. Rakiplerimiz Avrupa'da sportif anlamı olarak çalışıp maça çıkıyorlar."