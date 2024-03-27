A Milli Takım Viyana'da darmadağın oldu. Tarihi fark yedi: 6-1

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A Milli Takım Viyana'da darmadağın oldu. Tarihi fark yedi: 6-1
Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, hazırlık maçında Viyana'da karşı karşıya geldiği Avusturya'ya 6-1 yenildi.

2024 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne hazırlanan A Milli Takım; Avusturya'dan tarihi fark yedi.

Vincenzo Montella'nın yönetimindeki Ay-Yıldızlılar; Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Ernest-Happel Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçını 6-1 kaybetti.

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Milli Takım'ın tek golünü 25. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu attı.

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Avusturya'nın gollerini ise 2. dakikada Xaver Schlager, 44, 48 ve 59. dakikalarda Michael Gregoritsch, 78. dakikada Christoph Baumgartner, 90+5'te ise Maximillian Entrup kaydetti.

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Avusturya'nın 59'da Gregoritsch ve 78'deki Baumgartner ile bulduğu goller penaltı atışları sonrası geldi.

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Milli aradaki ilk maçında Macaristan'a deplasmanda 1-0 yenilen Türkiye, bu sonuçla birlikte liglere verilen milli arada oynadığı ikinci hazırlık maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

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