TFF Başkanı'nı Avusturya'da kaçırdılar. Maç sonu Beşiktaşlılar büyük tepki gösterince Büyükekşi koşar adım kaçtı

Kaynak: Haber Merkezi
TFF Başkanı'nı Avusturya'da kaçırdılar. Maç sonu Beşiktaşlılar büyük tepki gösterince Büyükekşi koşar adım kaçtı
Avusturya-Türkiye maçını yerinden izleyen Mehmet Büyükekşi maç sonunda Beşiktaşlı taraftarların yoğun tepkisiyle karşılaştı.

Bu yaz oynanacak olan EURO 2024 için hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım hazırlık maçında Avusturya ile karşılaştı.

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Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Ernest-Happel Stadyumu'nda oynanan mücadelede milliler rakibine 6-1 mağlup oldu.

Milli aradaki ilk maçında Macaristan'a deplasmanda 1-0 yenilen Türkiye, bu sonuçla birlikte liglere verilen milli arada oynadığı ikinci hazırlık maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

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Karşılaşmayı yerinden izleyen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye yaşanılan hezimet sonrası stattan ayrılmak istediği sırada Beşiktaşlı taraftarlara yakalandı.

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"BEŞİKTAŞ İLE NE ALIP VEREMEDİĞİN VAR"

Beşiktaş ile senin ne alıp veremediğin var” diye bağıran taraftarlar Büyükekşi’nin ve federasyonun istifasını istedi.

KOŞAR ADIM KAÇTILAR

Kalabalığın kendisine gösterdiği yoğun tepkiden korkan Büyükekşi yanındakiler tarafından koşar adım stattan uzaklaştırıldı.

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