Avusturya'daki rezil skorun sorumlusunu açıkladı

Futbola aç, gelişmeye itirazı olmayan, özellikle de bu oyunu iyi oynayarak hakkını vermeye çalışan genç futbolculardan kurulu milli takımımızın Macaristan karşısındaki oyunu, açık konuşmak gerekirse Haziran’da yapılacak olan Avrupa şampiyonası öncesinde umut verdi…

Bu maçta sayısız girişim vardı, ama gol yoktu…

Keşke olsaydı, iyi oyun taçlanmış olurdu…

Bunu da, “seyyar” veya “kaleyi sırtı dönük” iyi bir santraforumuzun olmayışına bağlayabilirsiniz…

Rakip takımın ağzının içinde, yani altıpas ve etrafında final pasları ve final vuruşlarında topal olduğumuzu söyleyebilirim…

Aksi taktirde Macaristan maçının skoru lehimize çok daha farklı olabilirdi…

Montella keşke final vuruşları ile ceza sahası içerisinde etkili, ayrıca da çok formda olan Semih Kılıçsoy’u kadroda tutabilir, en azından hamle oyuncusu olarak kullanabilirdi.

AVUSTURYA MAÇI

Avusturya ve Türkiye bugün 17. kez karşı karşıya geldiler…

Avusturya Milli takımı ile ilk özel maçımızı 1948’de, yani tam 76 yıl önce oynamış ve ülkemizde oynanan bu karşılaşmadan 1-0 yenik ayrılmışız…

Türkiye ve Avusturya A milli takımları arasında 7’si Türkiye, 9’u da Avusturya’da yapılan 16 maçta Avusturya 8, Türkiye 7 galibiyet alırken, sadece bir maç berabere bitmiş…

10’u resmi, 6’sı özel olmak üzere geride kalan maçlarda Türkiye'nin toplam 22 golüne, Avusturya 18 golle yanıt vermiş…

KADRODA REVİZYON

Millilerimiz Macaristan maçındaki iyi oyunun verdiği özgüvenle çıktılar karılaşmaya…

Montella, Macaristan karşısına sürdüğü takımdan sadece Hakan ve Kenan'a forma verdi ...

Geniş kadroda bütün futbolcuları görmek istiyor belli ki…

Viyana’da çok sayıda gurbetçimizin tribünden izlediği ve büyük destek verdikleri maça ev sahibi Avusturya adeta golle başladı. Defanstan çıkarken topu kapan Avusturya Milli takımı, daha 2. dakika da öne geçti...

Avrupa futbolunda önemli bir yeri olan, oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrılan ve kalesinde gol görmeyen Avusturya karşısında; Uğurcan, Kaan Ayhan, Salih Özcan ve İrfan Can gibi tecrübeli, Kerem Aktürkoğlu, Arda ve Kenan gibi kaliteli ayaklarıyla oyunu domine eden A milli takımımız golden sonra oyunda dengeyi sağladı ve ayağa isabetli paslarla genç oyuncularla ataklar geliştirdi…

Buna karşılık Avusturya ise çabuk ataklarla tehlikeli olmaya çalıştı…

Milli takımımız baskılı oyununun semeresini 22. dakikada gördü ve Kenan’ın kafa vuruşunda rakibin topu elle kesmesi sonucu kazanılan penaltı atışını Hakan Çalhanoğlu şık bir vuruşula 25. dakikada gole çevirince skor eşitlendi: 1-1…

İlk yarının son dakikalarında, kalemizde yine beklenmedik bir gol gördük. İlk golün kopyası gibi defanstan yine çıkmakta zorlanınca kaybedilen topu kapan rakip, kaleci Uğurcan’ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı filelere gönderdi…

Bu aynı zamanda ilk yarının sonucuydu: 2-1…

REZİL BİR İKİNCİ YARI

İkinci yarının başında, Avusturya Milli takımı duran top organizasyonunda defansta adam paylaşımındaki hata sonucu 3. golü buldu…

Bu da göstermektedir ki, karşılaşmadan bir gün önce Avusturya Milli takım teknik direktörünün, kanatlardan çok merkezden geliştirecekleri ataklarla gol arayacakları açıklaması karşısında gerekli önlemler alınmamış…

Maçın 56. dakikasında yardımcı hakemin ofsayt uyarısına rağmen hakem VAR’ın incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi ve 58. dakikada rakip skoru 4-1’e taşıdı…

Millerimizin 74. dakikada Barış Alper ile bulduğu gol, bir önceki pozisyonda penaltı olduğu gerekçesiyle iptal edildi ve ev sahibi Avusturya Milli takımı 5-1 öne geçti…

Ard arda gelen gollerden sonra demoralize olan Millilerimiz oyundan kopunca ev sahibi takım uzatma dakikalarında bir gol daha buldu ve karşılaşma 6-1 sonuçlandı…

Alınan sonuca bakılacak olursa, teknik direktör Montella’nın oyuncu tercihleri eleştirilebilir…

Ligimizin formda oyuncuları Abdülkerim, Barış Alper gibi futbolcuların ilk 11’de yer bulamaması şaşırttı doğrusu…

Teknik adamların defanstaki hataları da göz önüne almamaları, ikinci yarı öncesi değişikliğe gitmemeleri de ayrı bir eleştiri konusu olsa gerek…

Evet beklenmedik skorla alınan farklı yenilgiye rağmen bu bir hazırlık maçı, Haziran ayında Almanya’da başlayacak Avrupa şampiyonasına kadar daha 3 aya yakın bir süre var…

Ama alınacak iyi bir sonuç moral motivasyonunu artıracak güven kazandıracaktı…

Yineliyorum, karamsar olmamalıyız…

genç bir kadroya sahip olan A Milli takımımız Avrupa şampiyonasında sürpriz yapabilecek ve başarılı olacaktır…

Yeter ki destek olunsun ve bu sonuçtan da ders çıkartılsın…

İddia ediyorum gençlerden ve kaliteli ayaklardan oluşan bu Milli takım Avrupa şampiyonasına renk katacak ve büyük iş başaracak.