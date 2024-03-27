Avusturya'da bir bu eksikti. Büyük şanssızlık

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Millî Takımımız, özel maçta Avusturya ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Mücadelenin 74. dakikasında büyük bir şanssızlık yaşadık.
Ay-Yıldızlı ekibimiz 74. dakikada Barış Alper Yılmaz ile skoru 4-2'ye getirdi.
Ancak Avusturyalı oyuncular, pozisyonun başlangıcında faul olduğu yönünde itirazda bulundu.
Hakem Daniele Chiffi, VAR'dan gelen uyarı sonrası Stefan Posch ile Cenk Özkaçar arasında yaşanan pozisyonu izledi.
Barış Alper'in golünü iptal eden hakem Avusturya'ya penaltı verdi.
Ev sahibinde beyaz noktaya gelen Baumgartner de skoru 5-1 yaptı.
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