Montella'dan flaş açıklama: İkinci yarı olanlar oldu

Macaristan karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından Avusturya'da sahadan 6-1 gibi tarihi bir skorla yenik ayrılan A Milli Takım'da; eleştiri okları teknik direktör Vincenzo Montella'ya çevrildi.

İtalyan çalıştırıcı, "Kimsenin beklemediği bir sonuç. Ülkemiz için üzgünüz" diyerek sözlerine başladı.

Montella daha sonra şunları söyledi:

"Bu tarz maçlar tekrar kafanızı kaldırıp kendi cesaretinizi ortaya koyma fırsatı verir. Böyle mağlubiyetlerden sonra bizi yıkabilecek analizler yapmamak lazım. Yoksa çok basit olur."

"İlk yarıda takım fena oynamadı. Duruşumuz iyiydi, keyif verdi ilk yarıda gösterdiğimiz futbol. Dakikalar geçtikçe birlikteliğimiz bozuldu. Tempo da yükseldikçe, bazı futbolcularımız çok oynamadıkları için bize bu şekilde dönüşü oldu."

"Burada sorumlu varsa o da benim. Kimsenin başkasını suçlamasına gerek yok. Eminim çok daha yüksek performans göstereceğimiz şampiyona olacak. Bu 2 maçta da geri bildirim aldık. Kesin bir şey var geliştirmemiz gereken, o da gol atmak. EURO 2024'e giderken ideal bir 11'imiz olacak."