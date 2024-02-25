A Milli Takım'dan son saniye zaferi. İzlanda neye uğradığını şaşırdı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
A Milli Takım'dan son saniye zaferi. İzlanda neye uğradığını şaşırdı
A Milli Erkek Basketbol Takımımız; İzlanda'yı Tarık Biberoviç'in son saniye basketiyle 76-75 yendi.

Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımımız; 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'yı konuk etti.

Son saniyeleri büyük heyecana sahne olan mücadeleyi Ay-Yıldızlı ekibimiz, Tarık Biberovic'in basketiyle 76-75'lik skorla kazandı.

Bitime 3 saniye kala İzlanda, Gudmundsson'un basketiyle 75-74'lük üstünlüğü yakaladı.

Son hücumu kullanan Milliler'de Tarık Biberoviç, son saniyede elinden çıkardığı şutta isabet buldu ve Türkiye maçı 76-75 kazandı.

Bu sonuçla Ay-Yıldızlılar ilk galibiyetini aldı. İzlanda ise ilk yenilgisini yaşadı.

Türkiye: 76 - İzlanda: 75
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Geert Jacobs (Belçika), Petar Pesic (Sırbistan)
Türkiye: Şehmus Hazer 8, Kenan Sipahi 7, Tarık Biberoviç 11, Yiğitcan Saybir 3, Sertaç Şanlı 20, Melih Mahmutoğlu 7, Sadık Emir Kabaca 2, Berk Uğurlu, Ercan Osmani 14, Okben Ulubay 2, Erten Gazi 2, Furkan Haltalı
İzlanda: Fridriksson 14, Gudmundsson 8, Hermannsson 15, Palsson 11, Hlinason 12, Gunnarsson 3, Steinarsson 12, Styrmir Thrastarson, Henningsson
1. Periyot: 16-16
Devre: 35-30
3. Periyot: 54-47
5 Faulle çıkan: 34.56 Hermannsson (İzlanda)

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