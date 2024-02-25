Burak taraftarı ayağa kaldırınca Trabzonspor'a şeker oldu

Güneşli, pırıl pırıl ama hafiften ısıran bir hava.

Bordo mavili yaklaşık 15 bin civarında bir taraftar, takımlarını bu deplasmanda misafir tribününde yalnız bırakmayan, bir otobüs mavi-şimşekler…

Güne iyi başlayan, bir şutu da yan direkle öpüşen bordo-mavili Bardhi’nin, bugünkü katkısına destek veren Denswil, Visca, Enis ve Trezeguet dörtlüsü.

İlk 30 dakika da dalga dalga gelen Karadeniz ekibi, zaman zaman terso yapan! Adana Demirspor’un ‘Acaba olur mu?’ diyen ataklarını izledik.

Oyunun 21. dakikasında Mendy’nin driplingiyle son buluşan Visca’nın ortası, Bardhi’nin defanstan seken şutunu takip eden Trezeguet’in golü, beklenendi.

Orsic’in yanı sıra üç stoperi Hüseyin, Benkoviç ve en son Fernandez’in sakatlanmasıyla, Baniya’yı oynatmayıp Mandy’yi stopere çeken Abdullah Avcı, ön liberoyu da Berat ve Umut ile tamamlayınca, daha derli toplu gözüktü sahada.

Gol dakikalarında tempo ve oyundaki aksiyonun artması, mavi-lacivertlilerde kısa kısa aralıklarla kendi yarı alanlarında sıkıntı yarattı.

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Güney ekibinin kadrosunda sakat olan üç oyuncunun ardından, sağ bek Youcef Atal ilk yarıda sakatlanarak yerini Fransız Michut’a bırakması, göze batan bir değişikliğe pek sebep olmadı.

Yalnız, rakip ataklarda sahasına kalabalık kapanan Adana Demirspor, kontra çıkışlarda son vuruşları pozitif yapamayınca ilk yarıyı, Trabzonspor önünde tek golle yenik kapattı.

Bugün genç Enis Destan’a; ‘’Al da at’’ denilen toplar, başka bir tecrübeli santrafora denk gelseydi sanırım hat trick yapardı.

Karadeniz ekibi, ilk yarıda kaçırdıklarına, ikinci 45 dakikanın başlarında da devam edince; bu ligde kafa ile en fazla golü atan (14) bir takım olarak, Onuachu’da kulübede olunca rakip ceza alanındaki hava toplarında sıkıntı yaşadı.

Papara Park’ta bugünün iyi isimlerinden, ev sahibinin oyuncusu Bardhi’nin 55. dakikada attığı gol, orta hakem Burak Şeker tarafından, VAR’daki Mustafa Öğretmenoğlu’ndan gelen ‘ofsayt’ uyarısıyla iptal edilince, misafir ekip beraberlik için biraz daha fazla umutlandı.

Karşılaşmanın üçte ikilik bölümü bittiğinde, kaptan Balotelli ve Emre Akbaba yerine, Nani ve Rodrıquez’i hamle oyuncusu olarak oyuna dahil eden teknik patronları Hikmet Karaman’ın bu varyasyonuna karşılık, bu dakikalarda Abdullah Avcı’da aynı şeyi yaptı.

Enis ve Visca’nın yerine Onuachu ile Pepe’yi aynı niyetle oyuna sokarak, karşı hamle yaptı.

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Beş oyuncu değişikliğini de yapan Çukurova temsilcisi, özellikle 70. dakikadan sonra, Trabzonspor’un arazisine fazla girmeye başladı! Ev sahibini rahatsız etmeye başladı ama aradığı altın madenini bulamadı!

Orta hakem Burak Şekersiz! Pardon Şeker, maçın özellikle son 15 dakikasında verdiği yanlış kararlarla, oyunu gereksiz çok gerdi. Önündeki net pozisyonlarda düdüğünü mekan sahibin lehine çaldı. Sakin giden tribünleri bir anda çıldırttı. İyi ki de tribünleri ayağa kaldırdı. Kaldırdı da bordo-mavili takım kendine geldi de, maçı 1-0 ve üç puan ile kurtardı.

Bordo mavililer, Süper Lig’de 8 kez kendi evinde konuk ettiği mavi-lacivertlileri, hepsinde evine eli boş geri gönderirken, bugünde bu sayıyı 9’a çıkarttı...

Hikmet Hoca, teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor’a karşı oynadığı son 7 Süper Lig maçını da kaybetmişti. Bu 90 dakikada o da bunu 8’e yükseltti.

Trabzonspor, rahat kazanmak üzere iken, kaçırdıklarıyla zor aldığı bu skorla, bu sezon ligde ilk kez üst üste 3. galibiyetini alarak, haftayı arkasına yaslanarak keyifle kapattı.