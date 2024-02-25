Karagümrük can evinden vuruldu Alanya 90+4'te penaltıyla kurtuldu. Volkan Aliakar yazdı

Karagümrük 28, Alanyaspor 29 puanla 27. haftaya başladı.

Süper Lig'e tutunma adına 6 puan değerinde maç... Her iki takım da tehlike bölgesinden bir an önce uzaklaşma derdinde. Dolayısıyla heyecan büyük.

Maça baskılı başlayan ev sahibi Karagümrük peş peşe pozisyonlar buldu. 1 deneme 2 deneme derken 24. dakikada gol geldi. Soldan Levent Mercan'ın penaltı noktası üzerine gönderdiği topa Valentin Eysseric, Alanyasporlu savunma oyuncularının arasından dokundu, Karagümrük'ü öne geçirdi.

Şota Arveladze'nin öğrencileri için her şey çok iyi gidiyordu ki darbe Ryan Mendes'ten geldi.

Yeşil Burun Adalı futbolcu; Hadergjonaj'a hiç gereksiz yere arkadan sert bir müdahalede bulundu. Hakem sarı kartını çıkardı. Aslında çok net kırmızı kartlık hareketti. Yaptığı hatanın farkında olan Mendes bir saniye olsun Hadergjonaj'ın başından ayrılmadı. Tedavi devam ederken VAR hakemi Halil Umut Meler'den uyarı geldi. Kenara gelip pozisyonu izleyen Tugay Kaan Numanoğlu, Mendes'in sarı kartını kırmızıya çevirdi.

33. dakikadan itibaren 10 kişi oynamaya başlayan Karagümrük'te tüm planlar bozuldu. Şota Arveladze forvetten Güven Yalçn'ı çıkarıp, Lasagna'yı oyuna alınca takımını iyice geriye yasladı.

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ikinci yarının başında Sisto ve Fatih Aksoy'un yerine Ahmed Hassan ve Lima'yı sahaya sürdü.

Tüm hatlarıyla yüklenen konuk ekip, sağlı sollu ortalarla gol aramaya başladı. Ancak bunların hiçbiri büyük bir tehlike oluşturmadı Karagümrük için. Gelen bütün topları defans uzaklaştırdı.

En net pozisyonu yine ev sahibi yakaladı.

67. dakikada Lasagna soldan ceza sahasına girdi topu içeri çıkardı. Altıpas içindeki Rothen meşin yuvarlağı boş kale yerine üstten auta gönderdi.

Maçın kalan bölümü Alanyaspor'un baskısıyla geçti, ancak "Ah bu da kaçar mı?" dediğimiz bir pozisyon olmadı.

Ancak dakikalar 90+2'yi gösterdiğinde hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Ahmed Hassan'ın ceza sahası içinde yerde kalması sonrası "penaltı" noktasını gösterdi. Karagümrük cephesi bu karara uzun süre tepki gösterdi. Haksız da sayılmazlardı.

90+4'te gelen Ahmed Hassan'ın penaltı golüyle karşılaşma 1-1 sona erdi.

Yaklaşık 1 saat boyunca 10 kişi oynayan Karagümrük'ün çabasına yazık oldu.

Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Alanyaspor son saniyelerde altın değerinde 1 puanı hanesine yazdırdı. Fatih Tekke ve ekibi ligde kalmak istiyorsa bu oyunun çok çok üzerine çıkmalı.