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Kuntz'tan oruçlu futbolcular ve Abdülkerim Bardakçı açıklaması

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, oruçlu futbolcularla ilgili açıklama yaptı.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 06:18
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A Milli Takım'ın hocasından oruç sözleri

Kuntz'tan oruçlu futbolcular ve Abdülkerim Bardakçı açıklaması
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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz,  "Bazı oyuncuları oruç tuttuğu için kadroya dahil etmediğiniz iddia edildi. Bu iddialara yanıtınız nedir?" sorusuna cevap verdi.

Kuntz, şöyle konuştu:

"Öncelikle karşı bir soru sormak isterim. Kadro tercihimde oruç tutma niteliğine göre karar verdiysem sizler bunu nasıl biliyorsunuz? Doğru olan A Milli Takım'da birçok oyuncu niyetliydi. Yüzde yüz bu konuyu destekliyorum. Kadromu kurarken, o gün performans yönünden oyuncularımla maçı en iyi nasıl oynayabilirsem o yönde 11'imi seçiyorum. Severek buradayım, kültürel değişiklikleri kabul ediyorum, çok büyük saygı gösteriyorum. Bu tarz durumlar, karar vermemde bir rol oynamıyor." 

Alman teknik adam, "Abdülkerim Bardakcı baş ağrısı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı ancak Galatasaray'ın oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna dahil edildi. Abdülkerim kadrodan erken mi çıkarıldı?" sorusunu ise "Abdülkerim konusu da rahatlıkla açıklığa kavuşacaktır. Perşembe günü en son Abdülkerim'i tedavi eden doktorlardan rapor aldık, nöroloji bölümünden iki haftalık tedavi süreci olduğu söylendi. Biz de bu doğrultuda kararımızı verdik." şeklinde yanıtladı.

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