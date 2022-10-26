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Ciddi uyarı yapıldı, gelecek hafta başlıyor

Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu, gelecek haftalarda yeni bir Kovid-19 dalgasının beklendiğini, bu sonbahar ve kış mevsiminde Kovid-19 ve grip virüslerinin birlikte görüleceğini açıkladı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 14:11
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AB İlaç Düzenleyicisi yeni dalga için uyardı

Ciddi uyarı yapıldı, gelecek hafta başlıyor
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Avrupa İlaç Kurumu yetkilileri, Kovid-19 ve maymun çiçeği salgınlarındaki durumla ilgili basın toplantısı yaptı ve rapor yayımlayarak uyarıda bulundu.
EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu yetkilisi Marco Cavaleri, "Gelecek haftalarda Omicron'un yeni alt versiyonları nedeniyle yeni bir Kovid-19 dalgası bekleniyor." diye konuştu.

Kovid-19'un bu sonbahar ve kış mevsiminde griple birlikte görüleceğini söyleyen Cavaleri, bağışıklığı düşük kişilerin risk altında olduğunu açıkladı. Cavaleri, altta yatan başka hastalıkları olan küçük çocuklara hastaneye yatma ve ölüm risklerini azaltmak için aşı olmaları çağrısı yaparken, 60 yaş üstü kişiler, hamileler ve kronik rahatsızlıkları olanlara aşı olma ve takviye dozları da yaptırma tavsiyesinde bulundu.

Kurum sormlusu Cavaleri, ayrıca maymun çiçeğiyle ilgili de "Epidemiyolojik durum güven verici.Vaka sayılarında dik bir düşüşle salgının kontrol altına alındı” diye konuştu.

AA

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