Koronavirüse yakalanmayanların sırrı çözüldü Dünya bu sorunun yanıtını bekliyordu

34 aydır didiştiğimiz ve hayatımızı alt üst eden ve pandemiye dönüşen Covid-19, dünya genelinde milyonlarca can aldı.Daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü etkiye sahip Omicron varyantından sonra pek çok ülke gevşeme kararı alırken dünya salgının başından beri 'Neden bazı kişiler Covid'e yakalanmıyor' sorusuna cevap arıyor.

Dünyaca ünlü eğitim kurumlarından İngiliz Oxford Üniversitesi'nde yapılan bi araştırma bu sorunun yanıtını ortaya çıkardı.

İŞTE KORONAYA YAKALANMAYANLARIN SIRRI



İngiliz araştırmacılar belirli bir mutasyona sahip kişilerin aşı olduktan sonra daha büyük bir antikor tepkisi ürettiği sonucuna vardı. Araştırmanın sonuçları Daily Mail'de yayımlandı.

Herkesin merak ettiği sorunun yanıtı şöyle:

Yaklaşık her 10 kişiden 3'ünde HLA-DQB1*06 olarak bilinen gen bulunuyor. O gen, Covid aşılarından sonra insanlara daha fazla antikor üretimine neden olmakta. Başka bir anlatımla bu gene sahip olan kişiler aşı olduktan sonra daha yoğun bir korumaya sahip olduklarından dolayı virüsü bedenlerine alma olasılıkları oldukça fazla düşüyor.



'İnsanların aşıdan sonra Covid testinin ne kadar hızlı pozitif çıktığı konusunda geniş bir çeşitlilik gördük' diyen Dr Alexander Mentzer elde ettikleri sonuçların genetik kodumuzun bunun zaman içinde olma olasılığını etkileyebileceğini göstediğine dikkat çekti.



Araştırma kapsamında bilim insanları ilk doz olarak Pfizer-BioNTech veya Oxford-AstraZeneca aşısı olan 1600 yetişkinin kan örneklerini incelemeye aldı. Çalışmada HLA-DQB1*06 genine sahip olanların kanında daha fazla antikor olduğu saptandı.

AŞININ FAYDASI DA KANITLANDI



Öte yandan salgın konusunda ülkenin en yetkili kurumu olarak gösterilen ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin yayınladığı veriler de aşı tartışmalarına son noktayı koymuş oldu. Merkezin yayımladığı son rapor ile aşının net faydasını bir kez daha kanıtlanmış oldu. Kısacası, aşılanmamış kişilerin koronavirüsten ölme olasılığının 9 kat daha fazla olduğunu belirlendi.