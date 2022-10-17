17 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Koronavirüse yakalanmayanların sırrı çözüldü Dünya bu sorunun yanıtını bekliyordu

Koronavirüse yakalanmayanların sırrı çözüldü Dünya bu sorunun yanıtını bekliyordu

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, bazı insanların neden koronavirüse yakalanmadığını kanıtladı.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 14:22
Takip Et

Koronavirüse yakalanmayanların sırrı çözüldü

Koronavirüse yakalanmayanların sırrı çözüldü Dünya bu sorunun yanıtını bekliyordu
+
Aa
-

34 aydır didiştiğimiz ve hayatımızı alt üst eden ve pandemiye dönüşen Covid-19, dünya genelinde milyonlarca can aldı.Daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü etkiye sahip Omicron varyantından sonra pek çok ülke gevşeme kararı alırken dünya salgının başından beri 'Neden bazı kişiler Covid'e yakalanmıyor' sorusuna cevap arıyor.

Dünyaca ünlü eğitim kurumlarından İngiliz Oxford Üniversitesi'nde yapılan bi araştırma bu sorunun yanıtını ortaya çıkardı.

İŞTE KORONAYA YAKALANMAYANLARIN SIRRI

İngiliz araştırmacılar belirli bir mutasyona sahip kişilerin aşı olduktan sonra daha büyük bir antikor tepkisi ürettiği sonucuna vardı. Araştırmanın sonuçları Daily Mail'de yayımlandı.

Herkesin merak ettiği sorunun yanıtı şöyle:

Yaklaşık her 10 kişiden 3'ünde HLA-DQB1*06 olarak bilinen gen bulunuyor. O gen, Covid aşılarından sonra insanlara daha fazla antikor üretimine neden olmakta. Başka bir anlatımla bu gene sahip olan kişiler aşı olduktan sonra daha yoğun bir korumaya sahip olduklarından dolayı virüsü bedenlerine alma olasılıkları oldukça fazla düşüyor.

'İnsanların aşıdan sonra Covid testinin ne kadar hızlı pozitif çıktığı konusunda geniş bir çeşitlilik gördük' diyen Dr Alexander Mentzer elde ettikleri sonuçların genetik kodumuzun bunun zaman içinde olma olasılığını etkileyebileceğini göstediğine dikkat çekti.

Araştırma kapsamında bilim insanları ilk doz olarak Pfizer-BioNTech veya Oxford-AstraZeneca aşısı olan 1600 yetişkinin kan örneklerini incelemeye aldı. Çalışmada HLA-DQB1*06 genine sahip olanların kanında daha fazla antikor olduğu saptandı.

AŞININ FAYDASI DA KANITLANDI

Öte yandan salgın konusunda ülkenin en yetkili kurumu olarak gösterilen ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin yayınladığı veriler de aşı tartışmalarına son noktayı koymuş oldu. Merkezin yayımladığı son rapor ile aşının net faydasını bir kez daha kanıtlanmış oldu. Kısacası, aşılanmamış kişilerin koronavirüsten ölme olasılığının 9 kat daha fazla olduğunu belirlendi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı
1
﻿İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı
﻿İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
2
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
3
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
4
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
5
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
6
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
7
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Rezidansta yangın 
﻿Rezidansta yangın 
﻿Rezidansta yangın 
﻿Köylünün kabusu oldu. Yaydığı kötü kokudan geçilmiyor
﻿Köylünün kabusu oldu. Yaydığı kötü kokudan geçilmiyor
﻿Köylünün kabusu oldu. Yaydığı kötü kokudan geçilmiyor
﻿Eski HDP Milletvekili Güven'e 11 yıl 7 ay hapis cezası
﻿Eski HDP Milletvekili Güven'e 11 yıl 7 ay hapis cezası
﻿Eski HDP Milletvekili Güven'e 11 yıl 7 ay hapis cezası
﻿Öğrenme bozukluğu olan çocuk sayısı 41 bini geçti
﻿Öğrenme bozukluğu olan çocuk sayısı 41 bini geçti
﻿Öğrenme bozukluğu olan çocuk sayısı 41 bini geçti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.