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Bitmek tükenmek bilmiyor! Yeni kabusun adı: XXB

Koronavirüs salgını, alınan tedbirler ve aşılama sayesinde yaşamımızdan çıkmaya yüz tutarken bir başka varyant kabus gibi insanlığın üzerine çökmeye başladı. Adı: XXB! İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 08:41
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XXB: Kabus varyant deniliyor

Bitmek tükenmek bilmiyor! Yeni kabusun adı: XXB
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Bu seferki varyant Omicron’un varyantı. Adı: XXB…
Uzmanlar Covid-19 enfeksiyonlarının üç ay içinde ilk kez 2 milyonu aştığını açıkladı.
Özellikle İngiliz medyasında hemen hemen tüm manşetlerde kendine yer bulan yeni habere göre “Omicron’un yeni alt varyantı 'Scrabble' suşları yayıldıkça ay sonuna kadar ülkede baskın hale gelebilir.”dDiye yazıyor.

İŞTE YAYILAN ÜLKE SAYISI

Bilimsel adı XBB olarak bilinen bu varyant, Asya ve Avrupa'da 17'den fazla ülkede görüldü. Medya tarafından 'kâbus varyantı' olarak adlandırılan bir Covid-19 suşu ve tespit edildiği ülkelerde enfeksiyon sayısını hızla ikiye üçe katlıyor. Varyant Asya medyası tarafından bu kadar hızlı yayıldığı ve aşılanmış veya doğal bağışıklığı olanlarda bile bağışıklık sisteminden kaçtığı için bir 'kâbus' olarak nitelendiriliyor.

DİĞERLERİNDEN FARKLI NE?

Bulaşıcı hastalık uzmanı John Swartzberg, San Francisco Chronicle'a varyant ile ilgili açıklama yaptı, diğerlerinden farklı olmadığını belirtti. Swartzberg, XBB'nin 'kâbus' olarak adlandırılmasına tepki göstererek “Bu oldukça sorumsuz bir raporlama çünkü tüm bu değişkenlerin ne anlama geldiğini bilmek imkânsız.”

John Swartzberg, ortaya çıkan bu yeni tür Omicron’u “Hayatta kalmak için benzer bir yaklaşım kullanan bir dizi yeni varyant görüyoruz. Aşılardan bağışıklık kazanma şeklimizden ve Başak proteinindeki değişikliklerle önceki enfeksiyonlardan kazanılan bağışıklıktan kaçınmanın yollarını buluyorlar.”diye yorumlarken medya bu açıklamaya pek ilgi duymadı.

BİR HAFTADA YÜZDE 22'DEN YÜZDE 54'E…

Singapur Sağlık Bakanlığı, XBB'nin, vakaların yüzde 22’sini oluştururken, bu oranın sadece 1 haftada yüzde 54’e yükseldiğini açıkladı. Bu oran varyantın ne kadar büyük bir hızla yayıldığını gösteriyor. Bakanlık, şu an için tedavilere dirençli görünse de XBB'nin daha ciddi hastalıklara neden olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Profesör Christina Pagel de The Independent'a bir açıklama yaptı. “Aşı olmalarının üzerinden aylar geçen ve hatırlatma dozu olmayan genç yetişkinlerin kış boyunca 'önemli dalgalar' halinde enfekte olabileceğini ve bunun da sağlık sistemi, sağlık çalışanları ve okula gidenler ve okul personelleri için sıkıntı yaratabilecek.” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü, bu hafta Omicron'un yaklaşık 300 alt varyantının dünyayı XBB Varyantı ilk olarak ağustos ayında Hindistan'da bulundu ve o zamandan beri Bangladeş, Japonya, Singapur, Denmakar ve Avustralya'da tespit edildi.

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Tekin Ertürk
23.10.2022 09:53
Pfizer, Ve Biontech Firmaları covid nedeniyle MİLYARCA dolar kazandılar. Bu da gelirlerini yinelemek için yapılmış bitr kurgu. Cözüm ne? Anti Natalizm  
 
Laboratuvarda
23.10.2022 09:50
Üretip üretip piyasaya sürüyorlar ...  
 
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