Sinsice yaklaşıyor; AB önlemini şimdiden aldı

Avrupa Birliği Komisyonu, 2023 ve 2024 boyunca 2 milyon doza kadar maymun çiçeği aşısı temini için Bavarian Nordic şirketi ile sözleşme imzaladı. Teslimatın ilkinin 2023’ün ikinci yarısında yapılacağı belirtildi. Maymun çiçeği hastalığının Avrupa’da bir salgına dönüşmemesi için önlem alındığı vurgulandı.

DÜNYA DİKEN ÜSTÜNDE

Dünya Sağlık Örgütü küresel rapor yayımladı ve uyardı. O rapora göre, Ocak 2022’den itibaren 110 ülkeden laboratuvar testli 80 bin 221 maymun çiçeği vakası rapor edildi. Hastalıktan 52 kişi yaşamını kaybetti. DSÖ açıklaması şöyle:

“13 Mayıs 2022'den bu yana vakaların yüksek bir oranı, daha önce belgelenmiş maymun çiçeği bulaşmasının olmadığı ülkelerden bildirilmiştir”

DSÖ, maymun çiçeği salgının küresel riskini ‘ORTA’ olarak değerlendirdi. Ancak Amerika kıtalarındaki riskin ‘YÜKSEK’ olduğunun altını çizdi.

Afrika Bölgesi, Doğu Akdeniz Bölgesi, Avrupa Bölgesi ve Güneydoğu Asya Bölgesi'nde riskin ‘ORTA’ olduğu hatırlatıldı.

DSÖ, Batı Pasifik Bölgesi'ndeki riski ise ‘DÜŞÜK’ olarak nitelendirdi.