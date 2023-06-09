AB suç geliriyle mücadeleyi artırıyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, yasa dışı yollardan sağlanan kazançla daha sıkı mücadele etmeye hazırlanıyor.

AB suç geliriyle mücadeleyi artırıyor

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; AB Konseyi, üye ülkelerin suç gelirlerinin dondurulması ve müsadere edilmesine ilişkin yeni yasa konusunda Avrupa Parlamentosu (AP) ile yapılacak müzakerelerde ortak tutum belirlediklerini bildirdi.

Buna göre, AB ülkeleri organize suç ve yasa dışı kazançlarla karşı daha fazla mücadele edecek.

Suç gelirleri ve varlıklarının izlenmesi, tanımlanması, dondurulması, müsadere edilmesi ve yönetimine ilişkin AB çapında ortak kurallar getirilecek.

Yeni kurallar, kısıtlayıcı önlemlerin ihlaline ilişkin cezai suçlar ve cezaların tanımlanmasına ilişkin AB yönetmeliğinin kabul edilmesiyle birlikte yaptırımların ihlaline de uygulanacak.

AB yaptırım listelerinde yer alan kişi veya şirketlerle iş yaparak çıkar sağlayanların gelirlerine el konulacak.

Üye ülkelerin suç gelirlerinin izlenmesi, dondurulması ve yönetimi ile uğraşan birimlerine yeterli kaynak aktarması gerekecek.

Suç varlıklarının geri alımından sorumlu kurumlara daha fazla yetki verilecek. Bu birimlerin sınır ötesi iş birliği ve bilgi paylaşımı artırılacak.

Açıklanamayan servete el konulacak. Bu çerçevede, organize suç faaliyetleriyle ilişki sonucunda edinilen mal varlıkları müsadere edilebilecek. Bu tür müsadere için mahkumiyet kararı gerekmeyecek.

Üye ülkeler, dondurulan veya el konulan mülkleri yönetmek için varlık yönetim ofisleri kuracak.

Bu aşamadan sonra AB ülkeleri ile AP yasaya son halini vermek üzere müzakereler gerçekleştirecek.

Europol verilerine göre, Avrupa'da suç örgütleri her yıl 139 milyar avrodan fazla gelir elde ediyor.

Öne Çıkanlar
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Son Haberler
Yargıtay otobüs şoförünün cezasını az buldu. Cep telefonu kullanırken bir kişinin ölümüne neden olmuştu Güncel
Yargıtay otobüs şoförünün cezasını az buldu. Cep telefonu kullanırken bir kişinin ölümüne neden olmuştu
Villa Tatili Nedir? Güncel
Villa Tatili Nedir?
Sinan Akçıl'a Defne Samyeli'nin yeni ilişkisi soruldu Magazin
Sinan Akçıl'a Defne Samyeli'nin yeni ilişkisi soruldu
Milot Rashica kararını verdi Spor
Milot Rashica kararını verdi
Kaldırılacak denilen mülakata girecekler. 625 kişilik ilana 5 bin kişi başvurdu Güncel
Kaldırılacak denilen mülakata girecekler. 625 kişilik ilana 5 bin kişi başvurdu
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi