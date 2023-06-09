AB suç geliriyle mücadeleyi artırıyor

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; AB Konseyi, üye ülkelerin suç gelirlerinin dondurulması ve müsadere edilmesine ilişkin yeni yasa konusunda Avrupa Parlamentosu (AP) ile yapılacak müzakerelerde ortak tutum belirlediklerini bildirdi.

Buna göre, AB ülkeleri organize suç ve yasa dışı kazançlarla karşı daha fazla mücadele edecek.

Suç gelirleri ve varlıklarının izlenmesi, tanımlanması, dondurulması, müsadere edilmesi ve yönetimine ilişkin AB çapında ortak kurallar getirilecek.

Yeni kurallar, kısıtlayıcı önlemlerin ihlaline ilişkin cezai suçlar ve cezaların tanımlanmasına ilişkin AB yönetmeliğinin kabul edilmesiyle birlikte yaptırımların ihlaline de uygulanacak.

AB yaptırım listelerinde yer alan kişi veya şirketlerle iş yaparak çıkar sağlayanların gelirlerine el konulacak.

Üye ülkelerin suç gelirlerinin izlenmesi, dondurulması ve yönetimi ile uğraşan birimlerine yeterli kaynak aktarması gerekecek.

Suç varlıklarının geri alımından sorumlu kurumlara daha fazla yetki verilecek. Bu birimlerin sınır ötesi iş birliği ve bilgi paylaşımı artırılacak.

Açıklanamayan servete el konulacak. Bu çerçevede, organize suç faaliyetleriyle ilişki sonucunda edinilen mal varlıkları müsadere edilebilecek. Bu tür müsadere için mahkumiyet kararı gerekmeyecek.

Üye ülkeler, dondurulan veya el konulan mülkleri yönetmek için varlık yönetim ofisleri kuracak.

Bu aşamadan sonra AB ülkeleri ile AP yasaya son halini vermek üzere müzakereler gerçekleştirecek.

Europol verilerine göre, Avrupa'da suç örgütleri her yıl 139 milyar avrodan fazla gelir elde ediyor.