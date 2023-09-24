AB Türkiye’yi kaçak deposuna çevirmek için yeni anlaşma arayışında

Avrupa ülkeleri, son zamanlarda Avrupa’ya yayılan kaçak sığınmacı sorunundan dert yanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Ülkelerinde artan mülteci sorunuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş, çözüm olarak ise Türkiye’yi işaret ederek, Türkiye ile daha yakın işbirliği yapılması ve AB-Türkiye göç anlaşmasının güncellenmesi gerektiğini açıklamıştı.

Almanya İçişleri Bakanı Faeser’in açıklamasının ardından 1 gün sonra Yunanistan Göç Bakanı Dimitrios Kairidis’den de benzer açıklamalar geldi.

“ANLAŞMA AVRUPA VE TÜRKİYE ARASINDA OLACAK”

DW Türkçe'de yer alan habere göre; Yunanistan Göç Bakanı Dimitrios Kairidis, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 2016 imzalanan göç anlaşmasının yenilenmesini arzu ettiklerini ifade etti. Yunan resmi televizyon kanalı ERT'ye bir açıklama yapan Kairidis, "Bir anlaşma istiyoruz. Hava olumlu" diyerek "Anlaşma Avrupa ile Türkiye arasında olacak. Bu, Avrupa ile Türkiye arasında bir sorun" ifadelerini kullandı.

“ANLAŞMAYI GENİŞLETELİM”

Yunan Bakan, hedeflerinin Yunanistan'ın inisiyatifiyle 2016 yılında imzalanan anlaşmayı iyileştirmek ve "genişletmek" olduğunu ve bunu yapmanın da dolaysız bir biçimde ülkesinin çıkarına olduğunu söyledi.

Kairidis konunun 7 Aralık tarihinde Selanik'te düzenlenecek Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısında gündeme getirileceğini söyledi.

AB İLE TÜRKİYE'NİN 'MÜLTECİ' ANLAŞMASI NEDİR?

2015'te Suriye iç savaşından kaçan yüz binlerce sığınmacının Avrupa'ya gelmesi üzerine Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 18 Mart 2016 tarihinde bir mülteci anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma uyarınca Ankara, Türkiye üzerinden Ege'deki Yunan adalarına düzensiz geçiş yapan sığınmacıları geri almayı ve insan kaçakçılarıyla mücadele etmeyi kabul etmişti. Karşılığında da Türkiye'ye AB tarafından maddi yardımda bulunulmuştu.