AB ülkeleri 'göç' ve 'iltica' kurallarında anlaştı: Ev sahipliği yapan ülkeye kişi başı 20 bin Euro ödeme

Avrupa Birliği (AB), üye ülkeler arasındaki en tartışmalı konulardan ortak göç ve iltica kuralları üzerinde anlaşmaya vardı.

AA’nın aktardığına göre; AB Dönem Başkanı İsveç'in Göç Bakanı Maria Malmer Stenergard ve AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, AB içişleri bakanları toplantısının ardından basına açıklama yaptı.

Stenergard, "Bugün, uzun yıllar süren müzakerelerin ardından tarihi bir adım attık." dedi.

Bakanların AB'nin iltica sistemi reformunun iki ana ayağında anlaşmaya vardıklarını ifade eden Stenergard, üye ülkeler arasında sığınmacıların dağıtımı için "sorumluluk" ile "dayanışma" arasında iyi bir denge kurulduğunu söyledi.

“EV SAHİPLİĞİ YAPAN ÜLKELERE KİŞİ BAŞI 20 BİN EURO ÖDEME”

Stenergard, "Kurduğumuz zorunlu dayanışma mekanizması, göç baskısına en çok maruz kalan üye ülkelere destek sağlayacak. Üye ülkeler, farklı dayanışma katkıları arasında seçim yapma olanağına sahip olacak." diye konuştu.

Bu katkıları açıklayan İsveçli Bakan, sığınmacıları kabul etmeyen üye ülkelerin her kişi başına, ev sahipliği yapan ülkelere 20 bin Euro ödeyeceğini, yılda ilk etapta en fazla 30 bin sığınmacı kabul edileceğini, bir sığınmacının başvurusunun değerlendirilmesi için üst sınırın 6 ay olacağını aktardı.

Bir soru üzerine Stenergard, 20 bin Euro'luk katkıların AB düzeyinde, ortak bir mekanizma üzerinden toplanıp ev sahibi üye ülkeye aktarılacağını belirtti.

“GÜVENLİ ÜÇÜNCÜ ÜLKE”

İsveç Göç Bakanı Stenergard, bir soru üzerine, "Güvenli ülkeler listemiz yok. Bu, revize edilecek." dedi.

Güvenli ülke kavramına üye ülkelerin kendi değerlendirmeleri neticesinde karar vereceğini ifade eden Stenergard, sığınma başvurusu yapanların aile fertlerinin bulunup bulunmadığı veya kendisinin o ülkede yerleşmiş olup olmadığı gibi faktörlerin dikkate alınacağını anlattı.

HIZLI DEĞERLENDİRME

Stenergard, anlaşmanın hem AB'nin dış sınırlarındaki üye ülkelere yük oluşturmayacak hem de başvuru sahipleri açısından hızlı değerlendirmede bulunulmasını sağlayacağını belirterek şunları söyledi:

"Sınır prosedürleri, kabul alma oranları düşük kişiler tarafından dış sınırda yapılan sığınma taleplerinin hızlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacak. Bu, nitelikli olmayanların hızla geri gönderilmesine yardımcı olacaktır. Bu, sığınma sisteminin suistimalini de önleyecek ve uluslararası koruma için uygun olmayan sığınmacıların sayısını azaltacaktır."

İsveçli Bakan, yalnızca Polonya ve Macaristan'ın anlaşmaya karşı çıktığını, kalan 25 üyenin verdiği desteğin nitelikli çoğunluğu sağladığını söyledi.

AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Johansson da yeni mevzuatın yürürlüğe girdikten sonra tüm üye devletler için geçerli olacağına işaret ederek, "Günün sonunda, mevzuatın uygulanmasını sağlayacak, anlaşmanın koruyucusu olan kurum, Komisyon'dur. Ancak bugün Konsey'de, uygulamanın sorunsuz ve etkili bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için bazı özel eylemler de oluşturuldu." diye konuştu.