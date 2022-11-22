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  • ABB'nin AKP'li Meclis Üyesinin yaptığı hesap "Bu hesapta hata varsa namussuzum" dedikten saniyeler sonra hatalı çıktı

ABB'nin AKP'li Meclis Üyesinin yaptığı hesap "Bu hesapta hata varsa namussuzum" dedikten saniyeler sonra hatalı çıktı

AKP ABB Meclis Üyesi Metin Akdemir'in, "Bu rakamlarda hata varsa namussuzum" açıklamasından saniyeler sonra, gösterdiği tablodaki rakamların hatalı olduğu ortaya çıktı. İşte o anlar.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 12:42
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ABB'nin AKP'li Meclis Üyesinin yaptığı hesap "Bu hesapta hata varsa namussuzum" dedikten saniyeler sonra hatalı çıktı

ABB'nin AKP'li Meclis Üyesinin yaptığı hesap ''Bu hesapta hata varsa namussuzum'' dedikten saniyeler sonra hatalı çıktı
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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde belediye faaliyetlerini eleştirmek için tablolarla birlikte kürsüye çıkan AKP'li Meclis üyesi Metin Akdemir, tablolardaki verileri gösterirken "Rakamlarda hata varsa namussuzum" dedi.

Fakat kısa bir süre sonra Akdemir'in rakamları yanlış topladığı ortaya çıktı.

Akdemir, Meclis sıralarından gelen eleştiriler üzerine özür diledi.

Akdemir'in hatası Meclis'te gülüşmelere neden oldu. 

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m.TÜRK
22.11.2022 13:41
İsabet olmuş  
 
m.TÜRK
22.11.2022 13:41
İsabet olmuş  
 
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