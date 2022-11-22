ABB'nin AKP'li Meclis Üyesinin yaptığı hesap ''Bu hesapta hata varsa namussuzum'' dedikten saniyeler sonra hatalı çıktı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde belediye faaliyetlerini eleştirmek için tablolarla birlikte kürsüye çıkan AKP'li Meclis üyesi Metin Akdemir, tablolardaki verileri gösterirken "Rakamlarda hata varsa namussuzum" dedi.
Fakat kısa bir süre sonra Akdemir'in rakamları yanlış topladığı ortaya çıktı.
Akdemir, Meclis sıralarından gelen eleştiriler üzerine özür diledi.
Akdemir'in hatası Meclis'te gülüşmelere neden oldu.
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