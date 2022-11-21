AKP'li meclis üyesi ''Rakamlarda yanlış varsa namussuzum'' dedi. Yanlışı çok geçmeden ortaya çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı 15. Birleşim 3. Oturumda konuşan AKP’li meclis üyesi Metin Aydemir Ankara’nın Türkiye gündeminde de büyük yer eden ASKİ ve su zammı hakkında konuştu. Kürsüye beraberinde getirdiği tablolar üzerinden konuşmasını sürdüren Aydemir, ASKİ 2019 – 2022 gelir gider grafiğini gösterdikten sonra “Rakamlarda bir kuruş hata varsa namussuzum” dedi.

Konuşmasına grafikler üzerinden devam eden Aydemir “Rakamlarda bir kuruş hata varsa namussuzum” sözünden yaklaşık 30 dakika sonra dernek, birlik, kurum ve kuruluşlar ile spor kulüplerine yapılan yardımları gösterdiği grafikte rakamlar tek tek toplanınca yanlış topladığı ortaya çıktı. Yanlışını fark eden Aydemir “Özür dilerim yanlış olmuş” dedi.

İşte o anlar: