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  • AKP'li meclis üyesi "Rakamlarda yanlış varsa namussuzum" dedi. Yanlışı çok geçmeden ortaya çıktı

AKP'li meclis üyesi "Rakamlarda yanlış varsa namussuzum" dedi. Yanlışı çok geçmeden ortaya çıktı

AKP Ankara Büyükşehir Meclis Üyesi Metin Aydemir'in "Rakamlarda hata varsa namussuzum" dedikten sonra rakamları yanlış topladığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 21:35
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AKP'li meclis üyesi "Rakamlarda yanlış varsa namussuzum" dedi. Yanlışı çok geçmeden ortaya çıktı

AKP'li meclis üyesi ''Rakamlarda yanlış varsa namussuzum'' dedi. Yanlışı çok geçmeden ortaya çıktı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı 15. Birleşim 3. Oturumda konuşan AKP’li meclis üyesi Metin Aydemir Ankara’nın Türkiye gündeminde de büyük yer eden ASKİ ve su zammı hakkında konuştu. Kürsüye beraberinde getirdiği tablolar üzerinden konuşmasını sürdüren Aydemir, ASKİ 2019 – 2022 gelir gider grafiğini gösterdikten sonra “Rakamlarda bir kuruş hata varsa namussuzum” dedi.

Konuşmasına grafikler üzerinden devam eden Aydemir “Rakamlarda bir kuruş hata varsa namussuzum” sözünden yaklaşık 30 dakika sonra dernek, birlik, kurum ve kuruluşlar ile spor kulüplerine yapılan yardımları gösterdiği grafikte rakamlar tek tek toplanınca yanlış topladığı ortaya çıktı. Yanlışını fark eden Aydemir “Özür dilerim yanlış olmuş” dedi.

İşte o anlar:

 

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Abbas
21.11.2022 22:24
Ya büyük konuşmadan önce biraz araştırsan  
 
Poyraz
21.11.2022 22:08
Namuslu olup olmadığın bizi zerre kadar ilgilendirmiyor ama iftira ilgilendiriyor yazık sana  
 
Yörükoğlu
21.11.2022 21:43
Ya kardeşim Büyük Lokma ye Büyük Konuşma... Atalarımız bu sözleri boşuna söylememiş.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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