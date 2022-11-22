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AKP'li belediye meclis üyesi sert eleştirilere maruz kalınca kürsüde ağladı

AKP'li Belediye Meclis üyesi Bülent Oturak, meclis oturumunda sert eleştirilere maruz kalınca kürsüde ağladı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 20:17
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AKP'li Belediye Meclis üyesi Bülent Oturak, meclis oturumunda sert eleştirilere maruz kalınca kürsüde ağladı

AKP'li belediye meclis üyesi sert eleştirilere maruz kalınca kürsüde ağladı
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Bolu Belediye Meclisi toplantısında CHP’li Meclis Üyesi Naci Parlak, AKP’li Üye Bülent Oturak’ı, “Siz kusura bakmayın içten pazarlıkçısınız. Bülent Bey, ciddi bir şekilde içten pazarlıkçı kişiliğe sahip. Bütçeye şerh koyarak nereye varmak istiyorsunuz? Amacınız belediyeyi çalıştırmamaksa sizleri Bolu halkına sunuyorum" sözleriyle eleştirdi. Yeniden söz alan Oturak ise, “Kimse kimseye hakaret etmesin. Kimsenin ailesini zor durumda bırakmasın. Ben konuşamayacağım" diyerek ağladı ve kürsüden ayrıldı.

Bolu Belediye Meclisi Kasım Ayı 2’nci oturumunda, belediyenin 2023 yılı bütçesi görüşüldü. Hararetli geçen görüşmeler sırasında söz alan AKP Belediye Meclis Üyesi Bülent Oturak belirlenen bütçeye ilişkin eleştiride bulunarak, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne 150 bin lira ayrılmasına tepki gösterdi. Bütçeden belediye şirketlerine para aktarıldığını ifade eden Oturak, “Eğer ki kurulan şirketlere para aktaracaksak, bu 2 milyar 500 milyon da yetmez. Çünkü aktarmış olduğunuz paraların hiçbir geri dönüşümü yok. Yani dipsiz bir kuyu gibi şirketlere paraları aktarıyoruz. Projeleri yapacaksanız ve şirketlere para aktarmaya devam edecekseniz bu para yetmez” dedi.

"Kusura bakmayın içten pazarlıkçısınız"

Ardından söz alan CHP Meclis Üyesi Naci Parlak, “Bütçe komisyonu toplantıları 15 gün boyunca devam etti. Komisyon üyeleri olarak bütün müdürlüklerin sunduğu raporları inceledik. Bülent Bey herhalde bunu inkâr edemez? Büyük bir uyum içerisinde çalıştığımızı zannediyordum. Çalışmamışız demek ki? Bu konuda iyi niyetli değilsiniz. Samimi değilsiniz, bir insan sözünün arkasında durur… Siz, kusura bakmayın içten pazarlıkçısınız. Ben o kadar umutluydum ki… Bülent Bey ılımlı, arkadaşlarımız ılımlı ama bir bakıyorum ‘Evet’ dediğine şerh koymuş” ifadelerini kullandı. 

"Kimse kimseye hakaret etmesin"
Belediye Başkanı Tanju Özcan toplantıya 10 dakika ara verdi. Toplantının ikinci kısmında Naci Parlak, Bülent Oturak'tan özür diledi.

Aranın ardından yeniden söz alan AK Parti Meclis Üyesi Bülent Oturak, gözyaşlarını tutamayıp, "Burada belediye Meclis üyesi olarak katılmadığım toplantı olmadı. Hiç izin kullanmadım. Maalesef maruz kaldığımız durum bizi çok üzdü. Bugün beni annem, eşim izledi. Kimse kimseye hakaret etmesin. Kimsenin ailesini zor durumda bırakmasın. Ben konuşamayacağım" diyerek kürsüden indi.

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Ağlama duvarına git me
22.11.2022 21:00
Ağlama bende aglatacaksın desem yalan olur 20 yıldır halk ağlıyor sen ağlasan ne olur ağlamasan ne olur Ağlamak la olmuyor hesap verecek günler yakın o zaman ağlarsın  
 
FİKRİ TAKİPÇİ
22.11.2022 21:00
26 eylülde genç oğlumu Üniversiteye bıraktım. Trafikte yayalara böyle saygı görmedim. Trafiğe kapalı bankalar caddesinde hummalı çalışma gördüm.Yedigöller yolu misafirperverlik gördüm.Teşekkürler.Bolu  
 
Abbas
22.11.2022 20:31
Kimse kimseye hakaret edemez, güç kimde olursa olsun, ama yanlış yapanda eleştirilir  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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