Armağan Çağlayan’dan kendisini hedef alan AKP’liye sert yanıt

Tanınmış sunucu ve televizyoncu Armağan Çağlayan dün yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında kanser hastalığına yakalandığını duyurmuştu

Bunun üzerine Armağan Çağlayan’a Twitter üzerinden “Komedyen, Mizahçı, Dalgacı, Kemalist, Algıcı, yalancı Armağan Çağlayan Hastalanmış Allah’tan Geldik. Ve yine Allah’a Döneceğiz” şeklinde yorum yapan bir AKP'linin sözlerine ünlü televizyoncu “Ben döneceğim ama sizin gibi insanların döneceğini çok sanıyorum! Islah olun umarım! Yanda olmayın! Olamayın!” diye yanıt verdi.

Kanser hastalığına yakalandığını ve yakın zamanda tedaviye başlayacağını belirten Armağan Çağlayan paylaşımında şu ifadelere yer vermişti...

“AKCİĞERİMDEKİ KİTLE…”

“Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım. Bu sebeple, beş aydır sahnelemekte olduğumuz Size Anlatacaklarım Var Gösterisi’ne 25 Kasım Cuma Günü Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’ndaki temsilden sonra zorunlu bir ara verip, devam eden günlerdeki Aydın, Denizli ve Bodrum temsillerini iptal ediyoruz.”

Hastalığıyla ilgili gelişmeleri paylaşacağını belirten Çağlayan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim. 18 Aralık’ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde yeniden görüşmek dileğiyle… Dedikodu ve yanlış haberlerin önüne geçmek için, buradan sık sık süreçle ilgili kısa bilgilendirmeler yapacağım. Herkese tek tek yanıt veremeyeceğim için şimdiden anlayış rica eder, sevgi ve esenlikler dilerim.”