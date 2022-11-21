AKP'li İBB Meclis üyeleri, yeni cadde isimlerini belirledi: Hulusi Akar, Mustafa Şentop, Murat Kurum, Mustafa Varank, TEKNOFEST...

AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis üyeleri Esenler’deki caddeler için sokak isimleri belirledi.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, İBB Kasım ayı Meclisi toplantısı Saraçhane'deki başkanlık binasında yapıldı. Meclis gündemine Harita Komisyonu’ndan CHP’li üyelerin ret oyuna rağmen geçen Esenler 15 Temmuz Mahallesi’nde sokaklara isim verilmesi önergesi de geldi.

Önergede, “Esenler ilçemizde kentsel dönüşüm kapsamında yaşamın başladığı 15 Temmuz Mahallemizde cadde ve sokakların isimlendirilmediğinden cadde ve sokak aydınlatmaları ve aboneliklerinde sorunlar yaşanmaktadır” denildi. Meclis’te çıkan tartışmaların ardından önerge oy çokluğuyla kabul edildi.

CHP Grubu, AKP Grubu’nun önerisine göre, mahalledeki yollara 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların adlarının verilmesi yerine, AKP’nin önde gelenlerinin isimlerinin verilmesini eleştirdi.

İBB Meclisi AKP Grubu Sözcüsü Faruk Gökkuş, eleştiriler karşısında; “İsmi geçen; bakanlık yapan, milletvekilliği yapan herkesin burada katkısı var. Kentsel dönüşümün yapılmasında katkısı olan insanların burada ismi veriliyor. Ahde vefa diye bir şey var” dedi.

CHP'Lİ KAHRAMAN: MAHALLE, 15 TEMMUZ MAHALLESİ; 15 TEMMUZ’DA ŞEHİT OLAN KİMSENİN İSMİ YOKCHP’li Belediye Meclis Üyesi Ali Haydar Kahraman ise, “Mahallenin ismi 15 Temmuz Mahallesi. İsimlere baktığımızda bakanlar kurulunun neredeyse yarısı burada. Hükümetin neredeyse yarısı burada isimlendirilmiş. İsimlerle ilgi baktığımızda biraz da ciddiyetsiz. Osman Aşkın Bak, Özdemir Bayraktar, İsmet Yılmaz, Murat Kurum, Mustafa Şentop, Alparslan Türkeş. Böyle isimler sıralanmış. Bu isimler sıralanırken mahalle, 15 Temmuz Mahallesi, 15 Temmuz’da şehit olan kimsenin ismi yok” sözleri ile tepki gösterdi.

19 CADDEYE VERİLEN YENİ İSİMLER

AKP Esenler ve İBB Meclis Üyesi Ömer Çetinkaya ile AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş tarafından verilen önergeyle belirlenen 19 cadde ismi şu şekilde:

- Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı

- Osman Aşkın Bak Caddesi

- Özdemir Bayraktar Caddesi

- TEKNOFEST Caddesi

- Prof. Dr. Fuat Sezgin Caddesi

- İsmet Yılmaz Caddesi

- Turgut Cansever Caddesi

- Ayasofya Camii Caddesi

- Hulusi Akar Caddesi

- Mustafa Varank Caddesi

- Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesi

- Sultan Abdülhamid Han Caddesi

- Hacı Bektaşi Veli Caddesi

- Alparslan Türkeş Caddesi

- Prof. Dr. Mustafa Şentop Caddesi

- Şehit Ömer Halisdemir Caddesi

- Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi

- Prof. Fr. Kadir Topbaş Caddesi

- Murat Kurum Caddesi