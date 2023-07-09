ABD açıkladı: IŞİD liderini öldürdük

ABD’li yetkililer, Suriye’de 7 Temmuz’da düzenlenen operasyonunda terör örgütü IŞİD’in elebaşı Usame el Muhacir’in öldürüldüğünü açıkladı. Açıklamayı ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTOM) yaptı.

CENTCOM açıklamasında, Muhajir'e düzenlenen hava saldırısında, aynı gün Rusya ile it dalaşına karışan MQ-9 model insansız hava aracının kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, CENTCOM Komutanı Michael Kurilla'nın "IŞİD'in bölgedeki yenilgisini sağlamaya bağlı olduğumuzu açıkça söylemiştik. IŞİD sadece bölgede değil, çok daha uzaklarda da bir tehdit olmayı sürdürüyor" sözlerine yer verildi.

CENTCOM, hava saldırısında sivillerin öldüğüne dair bir bulgu olmadığını, bir sivilin yaralandığına dair iddianın da IŞİD karşıtı koalisyon tarafından incelendiğini belirtti.

CENTCOM, Muhajir'in öldürülmesinin IŞİD'in terör saldırısı planlama ve düzenleme becerisini gerileteceğini belirtip "Fakat kalıcı yenilgiyi sağlamak için CENTCOM'un Irak ve Suriye'deki ortak güçlerle birlikte IŞİD karşıtı operasyonları devam edecek" ifadeleri kullanıldı.