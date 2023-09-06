IŞİD'li teröristlerin sözde eğitim ve infaz görüntüsü Ankara Gar Katliamı dava dosyasına girdi

10 Ekim katliamı dosyasına firari sanık, sözde IŞİD yöneticisi Ahmet Güneş’in kontrolündeki manganın eğitim videoları ve bir PKK terör örgütü mensubunu infaz ettikleri anın videosu da girdi. İnfaz edilen kişinin cansız bedenine, diğer IŞİD’lilerin de ateş ettiği videoda, Güneş’in yönettiği IŞİD timinin askeri eğitim aldığı görüntüler de bulunuyor.

IŞİD’liler videoda bu infazı “Allah’ın emrettiğini” savundu. 10 Ekim katliamının organizatörü ve IŞİD'in Gaziantep emiri Yunus Durmaz da Güneş ile beraber çevresindekilere, infaz edilen kişiye ateş etmesi için emir verdiği anlaşılıyor.

IŞİD’in 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı’nda 103 yurttaşın yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan bombalı saldırılarına ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren davanın dosyasına, firari sanık Ahmet Güneş’le ilgili yeni belgeler girdi.

ANKA’dan Tamer Arda Erşin ve Gürkan Demirtaş’ın özel haberine göre, Gaziantep 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ağustos ayında gönderdiği dosyada, Güneş’in IŞİD saflarında çatışırken çekilmiş görüntülerinin yanı sıra, bir kişiyi infaz etmesine ilişkin görüntüsü de yer aldı. Güneş’in videoda infaz edilecek kişi ile Arapça konuşarak infaz edileceğini anlatması da videoda bulunuyor.

ÖLÜM SİZE GELİP ÇATTIĞINDA MI MÜSLÜMAN OLDUNUZ? DİYE SORUP İNFAZ ETTİ

Videoyu çeken kişi ise “Ölüm size gelip çattığında mı Müslüman oldunuz” diye sordu. Güneş ve çevresindeki diğer IŞİD’lilerin elinde kalaşnikof makineli tüfekler bulunuyor. Güneş, önündeki kişi infaz etmeden önce Kur’an-ı Kerim’den Tevbe Suresi ayetlerini okudu. Güneş, önündeki kişinin terör örgütü PKK üyesi olduğunu söyleyerek, “İşte bu mürtet PKK’dan aldığımız esirlerden bir tanesi. Bunlar gerek PKK’nın yanında savaşan gerekse söz ve dil ile her halükarda onlara destek olmaya çalışanlar” diye konuştu. Güneş, önündeki kişinin öldürülmesini “Amel” diye açıklayarak, yine başka bir ayeti okudu.

İNFAZDAN SONRA SÜBHANEKE DUASI OKUDULAR

Güneş’in videoda, çevredekilere önündeki kişinin ölüp yere düştüğünde bir kere Sübhaneke duası okumasını emrettiği görüldü. Videodaki IŞİD’lilerin önlerindeki kişiyi infaz ettikten sonra cansız bedenine ellerindeki tüfeklerle birer el ateş etmelerini istedi.

DOSYAYA FİRARİ SANIKLARIN DA EĞİTİM VİDEOLARI GİRDİ

Dosyaya firari IŞİD’lilerle ilgili başka videolar da girdi. Boş bir fabrikanın etrafında çekilen videoda IŞİD’lilerin silahlı eğitim yaptığı anlar görüldü. Bu videoda IŞİD’liler kendi yazdıkları marş ve IŞİD bayrağı ile yürüdü. Videoda firari sanık Ahmet Güneş’in ise bu IŞİD’lilerin eğittiği anlar da yer aldı. Videoyu çeken kişinin “Kimi koruyorsunuz” sorusuna Güneş’in yanındaki iki kişi ona yakın koruma gibi davranarak, Güneş’i koruduklarını ifade etti.

Yine fabrika alanında IŞİD’lilerin eğitim yaptığı başka videolarda IŞİD’liler önce ısınma hareketleri yapıyor, sonra eğitim için kurdukları parkurda engellerle savaş eğitimi yaptıkları görüldü. Eğitim parkurunda 2 metrelik duvarın üzerinden atladıkları, sürünme eğitimi yaptıkları anlar videoya yansıdı.

IŞİD’İN ANTEP EMİRİ DURMAZ DA GÖRÜNTÜLERDE

Görüntülerden yer alan kişilerden birisi de IŞİD’in Gaziantep emiri Yunus Durmaz. Durmaz da Güneş’le beraber PKK’lının infazını istiyor. Durmaz, IŞİD’in Türkiye’deki bombalı saldırılarını organize eden ve 10 Ekim katliamı için 2 bombacının Ankara’ya gönderilmesinde lojistik sağlayan kişiydi. Durmaz’a görüntülerde IŞİD’lilerin “Hocam” dediği ve ondan askeri eğitim aldığı görülüyor. Güneş, daha önce Yunus Durmaz’ın kardeşi Ökkeş Durmaz ile birlikte yargılanmış. Antep’te örgüt üyeliği suçlaması ile açılan davada, Durmaz’ın beraatine karar verilirken, 7 yıl 6 ay hapse mahkûm edilen firari Ahmet Güneş’in cezası 6 yıl 3 aya indirilmişti.