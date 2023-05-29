ABD basını Erdoğan’ın 2028 planını açıkladı. Başbakan mı olacak?

ABD’li gazete New York Times, Erdoğan’ın 2028 sonrası planıyla ilgili bir analiz yazdı. Analizde Erdoğan’ın yeniden başbakan olabileceği belirtildi.

ABD basını Erdoğan’ın 2028 planını açıkladı. Başbakan mı olacak?

ABD’li New York Times gazetesinde yer alan bir seçim analizi dikkat çekti. Gazete, “Erdoğan 2028'de görevi bırakacak mı?” başlıklı yazıda, seçim sonucunun Erdoğan'a 2028'e kadar iktidarını koruma olanağı verdiğini belirterek “Ancak Türkiye toplumunda bu kadar derin bir etki yaratan ve Türk dış politikasının vücut bulmuş haline dönüşen lider 2028'de gider mi?” diye sordu.

“Büyük ihtimalle ama Türkiye'deki hukukçulara göre bu karmaşık bir konu” denilen yazıda, anayasada iki dönem kuralı olduğu, birçok muhalife göre Erdoğan'ın bu süreyi tamamladığı için aslında bu seçimde aday olamayacağı ancak Yüksek Seçim Kurulu'nun Erdoğan'ın adaylığına izin verdiği vurgulandı.

Bunun Erdoğan'ın 2028'de koltuğu bırakıp bırakmayacağı konusunda belirsizlik yarattığını yazan New York Times, “Bu konuda bir boşluk var” ifadesini kullandı. Gazete, iktidar milletvekilleri meclis oylamasıyla cumhurbaşkanının ikinci dönemi bitmeden seçime gidilmesine karar verirse teknik olarak Erdoğan'ın yeniden yarışabileceğini aktardı.

‘YENİDEN BAŞBAKAN OLABİLİR’

“Eğer kazanırsa 2033'e kadar cumhurbaşkanlığını korur” denilen yazıda, CNN International'la söyleşisinde Erdoğan'ın 2028'den sonra yarışmayı düşünmediğini söylediği hatırlatıldı.
New York Times, yine de birçok Türk'ün bu kadar uzun süredir iktidarda olan bir liderin koltuğu bırakacağını hayal etmekte zorlandığını belirtti.

Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı sonrasında farklı şekillerde siyasi etkisini sürdürebileceği kaydedilen haberde, AKP'nin başına geçebileceği ve cumhurbaşkanı yardımcısı olabileceği, hatta parlamenter sisteme dönülürse yeniden başbakanlık koltuğuna bile oturabileceği yorumu yer aldı.

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