İngilizler Erdoğan'ın kazanmasından memnun. Erdoğan'ın kazanmasıyla Avrupa rahat bir nefes aldı dediler

Türkiye’de ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi geride kaldı. Erdoğan rakibi Kılıçdaroğlu’ndan daha fazla oy alarak cumhurbaşkanlığı görevine devam edecek.

Seçimlerin propaganda süreci ise tartışmalarla geçmişti. Özellikle Cumhur İttifakı kanadı ve Erdoğan, Avrupa’nın kendilerini istemediğini, tüm dünyanın kendilerini yıkmak için bir araya geldiğini iddia etmiş, ‘dış güçler’ söylemlerini kullanmışlardı.

İngiliz Daily Telegraph gazetesi ise tüm bu söylenenlerin aksine Erdoğan’ın görevde kalışından memnun gözüküyor.

Gazetede, Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur sonuçlarına ilişkin yayımlanan analizde, “Erdoğan’ın iktidarda kalmasıyla Avrupa rahat bir nefes aldı” başlığına yer verildi.

TÜRKİYE ANALİZİ YAYINLADILAR

Avrupa Editörü James Crisp tarafından bir analiz kaleme alındı. “Erdoğan’ın iktidarda kalmasıyla Avrupa rahat bir nefes aldı” başlığına yer verilen analizde, “Kabul etmeseler de Avrupa’daki liderlerin çoğu, Türkiye Avrupa Birliği’ne mesaisini korudukça daha rahat ediyorlar” ifadeleri yer aldı.

Analizde seçimi kaybeden Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’yi Batı’ya doğru yeniden yönlendirme sözü verdiği belirtilirken, “Ancak Avrupa’da Erdoğan’la geçen 20 yılın sonunda Ankara’yı yeniden karşılama konusunda mutlu olan az başbakan ya da devlet başkanı var” denildi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Erdoğan’ı resmi sonuçları beklemeden kutlayan ilk liderlerden olduğu belirtilirken diğer Avrupalı liderlerin, “şüpheci bir şekilde daha yavaş” olduğu aktarıldı.

‘’ERDOĞAN DEĞERLİ BİR ARABULUCU’’

Analizde yer alan ifadelerde, ‘’çoğu NATO üyesinin aksine Türkiye, Ukrayna’yı işgal etmesinden dolayı Rusya’yı yaptırımlarla vurmadı. Ancak Ukrayna’nın Karadeniz limanlarından tahıl taşımasını sağlamak için Putin ve Zelenski’yle bir anlaşma yapan Erdoğan’dı. Erdoğan değerli bir arabulucu rolü üstleniyor. Kılıçdaroğlu, Rusya’ya sırtını döneceğini söylüyordu’’ denildi.

‘’ERDOĞAN KENDİNİ ÇOK FAYDALI KILDI’’

Erdoğan’ın uzun bir süredir Türkiye’nin AB üyeliği amacından vazgeçtiği belirtilen analizde, “Bu durum Brüksel’e ve üye ülkelere gayet uyuyor. AB, demokratik değerler ve insan haklarından bahsediyor ancak 2015 sığınmacı krizinde Suriyeli sığınmacıları ülkesinde tutması için Erdoğan’a büyük meblağlar ödemekten kaçınmadı.

Türkiye ayrıca, daha fazla nakit karşılığında Akdeniz'den yasadışı geçiş yapan göçmenleri geri almayı da kabul etti.

Erdoğan'ı beğenmek imkansız olabilir. Ama kendini çok faydalı kıldı.” İfadelerine yer verildi.