ABD Başkan Yardımcısı Harris Herzog ile telefonda görüştü

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'e desteğini yineledi.

KAYNAK: AA
ABD Başkan Yardımcısı Harris Herzog ile telefonda görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkan Yardımcısı Harris ile Herzog, İsrail Cumhurbaşkanı Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarının ay dönümünde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail, Gazze ve Batı Şeria'daki son gelişmeler ele alınırken Harris, "İsrail'in vatandaşlarını savunma ve terörle mücadele" hakkına desteğini dile getirdi.

Esirlerin salıverilmesinin önemine işaret eden Harris, ayrıca sivillerin korunması ve uluslararası insancıl hukuka saygı duyulması vurgusu da yaptı.

Harris, Gazze'deki sivillere insani yardımın artırılmasının önemini dile getirerek, Batı Şeria'da "şiddet eylemlerinden sorumlu aşırıcı yerleşimcilerden hesap sorulması" ve bölgede güvenlik ve istikrarın artırılması çağrısı yaptı.

Şu anki çatışmaların dışında, bölgede sürdürülebilir barışın tesis edilmesi gerektiğini kaydeden Harris, bu konuda bölgedeki ortakları ile çalışacaklarını ifade etti.

ABD SAVUNMA BAKANI, MISIRLI MEVKİDAŞI İLE İSRAİL VE GAZZE'Yİ KONUŞTU

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de Mısırlı mevkidaşı Muhammed Zeki ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki bakan, 7 Ekim'den sonra Orta Doğu'da güvenliğin arttırılması konusunu ele alırken, Austin, Gazze'ye insani yardım girişi ve Gazze'deki ABD vatandaşlarının tahliyeleri konusunda rolü nedeniyle Mısır'a teşekkür etti.

Bakanlar, sivillerin korunmasının önemini de görüşürken, Austin, İsrail'in "terör saldırıları karşısında kendisi savunma hakkını" vurguladı.

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