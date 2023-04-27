ABD Başkanı 100 yıl sonra o ülkeye gidiyor. Çin de ele geçirmek istiyor

ABD Başkanı Joe Biden yurtdışı ziyaretlerine devam ederken 22 Mayıs'ta yapacağı gezi bir asır sonra yapılacak ilk ziyaret olacak.

ABD Başkanı 100 yıl sonra o ülkeye gidiyor. Çin de ele geçirmek istiyor

Editör: Serkan Talan

Okyanusya takımadalarının Dışişleri Bakanı Justin Tkatchenko, Joe Biden'ın en az bir asır sonra kısa ama sembolik bir gezi için Papua Yeni Gine'yi ziyaret eden görevdeki ilk ABD Başkanı olacağını söyledi.

"22 Mayıs sabahı gelecek ve sadece üç saat kalacak" diyen Justin Tkatchenko, müzakerelerin ekonomi, güvenlik ve iklim değişikliği üzerine olacağını açıkladı.

Bu ziyaretin, Çin'in giderek kendini daha fazla göstermeye başladığı bir bölge olan Papua Yeni Gine'nin artan stratejik öneminin bir işareti olarak yorumlandı.

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