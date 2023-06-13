ABD Başkanı Biden, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Görüşmede başlıca gündem konusu, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş oldu.

ABD Başkanı Biden, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

(İHA) Geçtiğimiz gün diş tedavisi nedeniyle görüşmesini erteleyen ABD Başkanı Joe Biden, bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Beyaz Saray’da bir araya geldi.

Görüşmede, Ukrayna-Rusya Savaşı’ndaki son gelişmeler, Ukrayna’ya destek ve gelecek ay Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenecek NATO Zirvesi ele alındı.

Stoltenberg yaptığı açıklamada, Biden’a görüşmede Ukrayna’ya verdiği destekte dahil olmak üzere liderliği ve ABD taahhütleri için teşekkür ettiğini belirterek, “Vilnius'ta Ukrayna'ya desteğimizi artıracağız. Yeni bir savunma yatırım taahhüdü ile caydırıcılık ve savunmamızı daha da güçlendireceğiz” dedi.

Stoltenberg, Biden ile yapacağı görüşme öncesi ise ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

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