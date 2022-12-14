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Eşcinsel evlilik yasası onaylandı

ABD Başkanı Joe Biden, "eşcinsel evlilik hakkının yasal koruma altına alınmasına yönelik" yasayı imzaladı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 09:29
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ABD Başkanı Joe Biden Joe Biden eşcinsel evlilik yasasını onayladı

Eşcinsel evlilik yasası onaylandı
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Temsilciler Meclisi Genel Kurulu ve Senato'nun ardından söz konusu yasa, ABD Başkanı Joe Biden'ın onayını aldı.

Biden, söz konusu yasayı Beyaz Saray bahçesinde düzenlediği tören ile imzaladı.

ABD'de halihazırda Yüksek Mahkemenin 2015 tarihli kararı uyarınca eşcinsel evliliklere yasal olarak izin veriliyor.

Yasayla evlilik artık "bir kadın ve erkek arasında yapılan" bir birlik olarak tanımlanmıyor.

Yasa geçen hafta Kongre'deki oylamada da, ender görülen şekilde hem Cumhuriyetçilerin, hem de Demokratların desteğini almıştı.

Temsilciler Meclisi'nde 39 Cumhuriyetçi üye de Demokratlarla birlikte yasayı desteklerken, 169 Cumhuriyetçi karşı yönde oy kullandı.

Senato'da ise 36 a karşı 61 oyla yasa kabul edildi.

Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre, yasanın milyonlarca "LGBTQI+ çifte, haklarını ve güvencelerini vererek, iç huzuru sağlayacağını" belirtti. Jean-Pierre açık şekilde eşcinsel olduğunu ifade eden ilk Beyaz Saray sözcüsü olmuştu

ABD'deki kamuoyu yoklamaları da halkın çoğunluğunun eşcinsel evlilikleri desteklediğini gösteriyor.

Yeni yasa eyaletlerin eşcinsel evliliği yasallaştırmasını zorunlu kılmıyor, ancak evliliğin - yapıldığı eyalette hala geçerli olduğu sürece - diğer eyaletlerde de tanınmasını garanti altına alıyor.

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