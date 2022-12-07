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Joe Biden’ın dili yine sürçtü. Salon kahkahayı bastı

ABD Başkanı Joe Biden'ın yine dili sürçtü. Olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 18:12
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ABD Başkanı Joe Biden’ın dili yine sürçtü. Salon kahkahayı bastı

Joe Biden’ın dili yine sürçtü. Salon kahkahayı bastı
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ABD Başkanı Joe Biden, Tayvan merkezli çip üreticisi TSMC'nin Arizona eyaletinde açacağı yeni fabrikayı ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Biden, firmanın daha önce Phoenix'te 12 milyar dolarlık bir yatırım yaptığını hatırlattı. TSMC'nin ikinci büyük yatırımını duyurduğunu müjdeleyen Biden, "Burada Phoenix'te çip yapmak için ikinci bir fabrika inşa edecekler" ifadelerini kullandı.

"Üç nano çipler, üç nano çip. Üç nano olan çipler. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz işte! Nano, neno! Bilmiyorum!" diyen Biden'ın ifadeleri salonda gülüşmelere neden oldu. Biden'ın dil sürçmesi sosyal medya platformlarında da çokça paylaşıldı.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI
Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de geçtiğimiz ay düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) 2022 Zirvesi'ne katılan Biden, konuşması sırasında yeni bir gafa daha imza atmıştı. Kolombiya ile Kamboçya başbakanını karıştıran Biden, "Şimdi tekrar Kamboçya'da beraberiz. Daha önce yaptığımızdan daha güçlü bir ilerlemeyi inşa etmeyi dört gözle bekliyorum ve Kolombiya'nın Başbakanına ASEAN başkanlığındaki liderliği ve bizi ağırladığı için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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