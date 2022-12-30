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ABD Başkanı Biden Netanyahu’yu ‘Filistin’ konusunda uyardı

Siyasi istikrarsızlığın devam ettiği İsrail'de, Binyamin Netanyahu yeniden başbakan oldu. Biden, seçimin ardından Netanyahu'yu tebrik ederken Filistin politikası konusunda uyarıda bulundu.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 01:39
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Biden yeniden seçilen Netanyahuyu Filistin politikası konusunda uyardı

ABD Başkanı Biden Netanyahu’yu ‘Filistin’ konusunda uyardı
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Joe Biden, İsrail’de Binyamin Netanyahu liderliğinde yeni kurulan hükümetle çalışmayı dört gözle beklediğini kaydederek, ABD’nin, İsrail ile Filistin arasında iki devletli çözümü tehlikeye atabilecek politikalara karşı çıkmaya devam edeceğine işaret etti.

ABD Başkanı Biden, İsrail Meclisi Knesset'in Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki yeni hükümeti onaylaması üzerine yazılı açıklama yaptı.

6. KEZ BAŞBAKAN OLDU

İsrail'in en uzun süre görev yapan başbakanı ve en sağcı hükümetin lideri Netanyahu, yemin ederek 6. kez başbakan olarak göreve geldi. Netanyahu'nun ardından kürsüye çıkan bakanlar da yemin ederek görevlerine resmi olarak başladı. 

ABD lideri, “İran’dan gelen tehditler de dahil olmak üzere İsrail ve Orta Doğu bölgesinin karşı karşıya olduğu birçok sınama ve fırsatı birlikte ele almak için onlarca yıldır arkadaşım olan Başbakan Netanyahu ile çalışmayı dört gözle bekliyorum.” ifadesini kullandı.

GÜVENLİ BİR ORTA DOĞU İÇİN...

ABD'nin daha entegre, müreffeh ve güvenli bir Orta Doğu için çalıştığını vurgulayan Biden, bu vizyonu desteklemek için İsrail, Filistin ve diğer bölgesel ortaklarla birlikte çalıştıklarını ve bunu Başbakan Netanyahu liderliğindeki yeni İsrail hükümeti ile sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Biden, “Göreve geldiğimden beri yaptığımız gibi ABD, iki devletli çözümü desteklemeye ve bunun uygulanabilirliğini tehlikeye atan veya karşılıklı çıkar ve değerlerimizle çelişen politikalara karşı çıkmaya devam edecektir.” uyarısında bulundu. (AA)

 

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