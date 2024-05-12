ABD bütçesi milyarlarca dolar fazla verdi

ABD Hazine Bakanlığı, Nisan ayına yönelik bütçe dengesi raporunu yayımladı.
Bu rapor kapsamında, 1 Ekim 2023'te başlayan ve 30 Eylül'de sona erecek 2024 mali yılının 7'nci ayında, federal hükümetin bütçe fazlası 210 milyar dolar olarak belirlendi.
Federal hükümet, 2023 Nisan'da 176 milyar dolarlık bütçe fazlası vermişti. Böylelikle bütçe fazlası, Nisan'da 2023’ün aynı dönemine oranla yüzde 19 artış kaydetti.
Söz konusu dönemde bütçe dengesine yönelik piyasa beklentisi, 244,5 milyar dolar fazla olması yönündeydi.
Hükümetin gelirleri, Nisan'da yüzde 22 artarak 776 milyar dolara, harcamaları yüzde 23 yükselerek 567 milyar dolara yükseldi.
BÜTÇE AÇIĞINDA AZALIŞ
Ülkede 2024 mali yılının 7'nci ayı olan Nisan itibarıyla toplam bütçe açığı ise 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 8 azalışla 855 milyar dolar oldu. İlgili açık, 2023’ün aynı döneminde 925 milyar dolar seviyesinde olmuştu.
Mali yılın ilk 7 ayındaki harcamalar, 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 3 trilyon 819 milyar dolara, gelirler yüzde 10 artarak 2 trilyon 964 milyar doları gördü.
ABD'nin bütçe açığı, 2023 mali senesinde 2022’ye kıyasla yüzde 23 artışla 1,7 trilyon dolara çıkmıştı.