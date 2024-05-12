ABD bütçesi milyarlarca dolar fazla verdi

BÜTÇE AÇIĞINDA AZALIŞ

Ülkede 2024 mali yılının 7'nci ayı olan Nisan itibarıyla toplam bütçe açığı ise 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 8 azalışla 855 milyar dolar oldu. İlgili açık, 2023’ün aynı döneminde 925 milyar dolar seviyesinde olmuştu.