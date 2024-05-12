ABD bütçesi milyarlarca dolar fazla verdi

ABD bütçesi milyarlarca dolar fazla verdi
Kaynak: Haber Merkezi
ABD federal hükümetinin bütçe fazlası, Nisan'da 2023’ün aynı dönemine oranla yüzde 19 artışla 210 milyar dolara yükseldi.
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ABD bütçesi milyarlarca dolar fazla verdi 1

ABD Hazine Bakanlığı, Nisan ayına yönelik bütçe dengesi raporunu yayımladı.

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ABD bütçesi milyarlarca dolar fazla verdi 2

Bu rapor kapsamında, 1 Ekim 2023'te başlayan ve 30 Eylül'de sona erecek 2024 mali yılının 7'nci ayında, federal hükümetin bütçe fazlası 210 milyar dolar olarak belirlendi.

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ABD bütçesi milyarlarca dolar fazla verdi 3

Federal hükümet, 2023 Nisan'da 176 milyar dolarlık bütçe fazlası vermişti. Böylelikle bütçe fazlası, Nisan'da 2023’ün aynı dönemine oranla yüzde 19 artış kaydetti.

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ABD bütçesi milyarlarca dolar fazla verdi 4

Söz konusu dönemde bütçe dengesine yönelik piyasa beklentisi, 244,5 milyar dolar fazla olması yönündeydi.

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ABD bütçesi milyarlarca dolar fazla verdi 5

Hükümetin gelirleri, Nisan'da yüzde 22 artarak 776 milyar dolara, harcamaları yüzde 23 yükselerek 567 milyar dolara yükseldi.

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ABD bütçesi milyarlarca dolar fazla verdi 6

BÜTÇE AÇIĞINDA AZALIŞ

Ülkede 2024 mali yılının 7'nci ayı olan Nisan itibarıyla toplam bütçe açığı ise 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 8 azalışla 855 milyar dolar oldu. İlgili açık, 2023’ün aynı döneminde 925 milyar dolar seviyesinde olmuştu.

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ABD bütçesi milyarlarca dolar fazla verdi 7

Mali yılın ilk 7 ayındaki harcamalar, 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 3 trilyon 819 milyar dolara, gelirler yüzde 10 artarak 2 trilyon 964 milyar doları gördü.

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ABD bütçesi milyarlarca dolar fazla verdi 8

ABD'nin bütçe açığı, 2023 mali senesinde 2022’ye kıyasla yüzde 23 artışla 1,7 trilyon dolara çıkmıştı.

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