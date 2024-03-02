ABD Büyükelçisi Batman'da ortaya çıktı. Batman'da berbat bir Batman esprisi yaptı. Ne işi var Güneydoğu'da

ABD Büyükelçisi Jeff Flake, eşi Cherly Flake ile birlikte Türkiye'de gezilerine devam ederken Batman şehrini ziyaret etti. Ne işi var Güneydoğu'da?