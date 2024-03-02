ABD Büyükelçisi Batman'da ortaya çıktı. Batman'da berbat bir Batman esprisi yaptı. Ne işi var Güneydoğu'da

Batman tabelası önünde eşiyle birlikte poz veren Büyükelçi, espri yaparak, "Türkiye'deki favori şehirlerimizden Batman'a geldik. Hala Gotham'ı arıyoruz" dedi.
Batman karakterinin yaşadığı hayali şehir olan Gotham'a gönderme yaparak kötü bir espiri yapan Flake çifti, Türkiye'nin farklı şehirlerini keşfe çıktı.
Jeff Flake ve eşi, Batman ziyaretinin ardından Mardin'e geçti. Gezi deneyimlerini sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan büyükelçi, binlerce yorum ve ilgiyle karşılaştı.
Batman'ı ziyaret eden ABD Büyükelçisi ve eşi, Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmeye devam ediyor.
İlgili Haberler