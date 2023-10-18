ABD Büyükelçisi BM'de konuşurken STK temsilcileri sırtlarını döndü

Protestocular, ABD hükümetinin insan haklarıyla ilgili kaygılara yeterince önem vermediğini ileri sürerek, Taylor’a sırtlarını döndü. Protestoya ilişkin görüntüler, sosyal medyada yayıldı.

ABD’nin İnsan Hakları Raporu İncelendi

Protesto, BM Cenevre Ofisinde gerçekleşen Komitede yaşandı. Komitede, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi (ICCPR) kapsamında ABD’nin 5. Dönemsel Raporu’nun incelemesi yapıldı. Raporun iki günlük incelemesinin ardından Taylor, kapanış konuşması yaptı.

STK Temsilcileri Sırtını Döndü

Taylor, kürsüde konuşurken STK üyeleri tarafından protesto edildi. Protestocular, ABD’nin insan hakları ihlallerine karşı yeterli adım atmadığını, özellikle ırkçılık, polis şiddeti, göçmen hakları ve Guantanamo gibi konularda sorumluluk üstlenmediğini savundu. Protestocular, Taylor’a sırtlarını dönerek tepkilerini gösterdi.