23 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pentagon 20 gün sonra görüntüleri yayınladı. ABD ve Çin arasında krize neden olmuştu

Pentagon 20 gün sonra görüntüleri yayınladı. ABD ve Çin arasında krize neden olmuştu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), iki ülke arasında krize neden olan 4 Şubat'ta vurulan Çin'e ait yüksek irtifa balonunun yakından çekilen fotoğrafını paylaştı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 16:23
Takip Et

ABD Çin'e ait casus balonun vurulmadan önceki fotoğraflarını paylaştı

Pentagon 20 gün sonra görüntüleri yayınladı. ABD ve Çin arasında krize neden olmuştu
+
Aa
-

Pentagon, balonun vurulmadan bir gün önce U-2 tipi savaş uçağı pilotu tarafından çekilen fotoğraflarını 20 gün sonra yayınladı.

Uçağın kokpitinden çekilen fotoğraflarda South Carolina eyaleti açıklarında vurulan balonun vurulmadan önceki hali görüldü.

Balonun daha üst seviyesinden çekilen görüntülerde pilotun kaskı, kokpitin içi ve uçağın kanadı da kadraja girdi.

ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığı (NORTHCOM), 4 Şubat'ta South Carolina eyaleti açıklarında vurulan Çin'e ait yüksek irtifa balonunun enkazının denizden çıkarıldığını ve inceleme için Federal Soruşturma Bürosu (FBI) laboratuvarına götürüldüğünü açıklamıştı.

ABD hava sahasına girdikten bir süre sonra Amerikan nükleer silahlarının bulunduğu Montana eyaleti üzerinde tespit edilen Çin'e ait yüksek irtifa balonu, Washington ile Pekin arasında diplomatik krize neden olmuştu.

Balon, 4 Şubat'ta South Carolina eyaletinin açıklarında ABD Hava Kuvvetlerine bağlı F-22 uçağı tarafından düşürülmüştü.

Bu operasyonun ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pekin ziyaretini ertelemişti.

Çin, balonun askeri veya istihbarat amacıyla kullanılmadığını, meteoroloji çalışmaları yaptığını ve sürüklenerek ABD hava sahasına girdiğini iddia ediyor.

ABD Savunma Bakanlığı ise balonun manevra kabiliyetine ve istihbarat toplama kapasitesine sahip olduğunu ileri sürüyor.

(Kaynak: AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
1
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
2
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
3
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
4
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
5
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
6
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
﻿Depremzedelere destek maçında 7 gol çıktı
7
﻿Depremzedelere destek maçında 7 gol çıktı
﻿Depremzedelere destek maçında 7 gol çıktı
﻿Enner Valencia ülkesi Ekvador'a dönmek istiyor. Resmen açıkladı
﻿Enner Valencia ülkesi Ekvador'a dönmek istiyor. Resmen açıkladı
﻿Enner Valencia ülkesi Ekvador'a dönmek istiyor. Resmen açıkladı
﻿Malatya'da 2 deprem daha
﻿Malatya'da 2 deprem daha
﻿Malatya'da 2 deprem daha
﻿Sakaryaspor yönetiminden flaş açıklama: İzin vermeyeceğiz
﻿Sakaryaspor yönetiminden flaş açıklama: İzin vermeyeceğiz
﻿Sakaryaspor yönetiminden flaş açıklama: İzin vermeyeceğiz
﻿Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile görüştü
﻿Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile görüştü
﻿Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile görüştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.