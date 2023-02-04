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ABD'den tehdit gibi açıklama: Çin'i alt etmeye hazırız. Casus balon krizi büyüyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD hava sahasındaki Çin’e ait ‘casus balon’a ilişkin, "Bu Başkan'ın yönetimi altında Çin'i alt etmeye her zamankinden daha fazla hazırız." şeklinde konuştu.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 06:10
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Casus balon krizi büyüyor. ABD'den tehdit gibi açıklama: Çin'i alt etmeye hazırız

ABD'den tehdit gibi açıklama: Çin'i alt etmeye hazırız. Casus balon krizi büyüyor
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Biden'ın Philadelphia'daki programı için bulunduğu uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD hava sahasında bulunan Çin'e ait balona ilişkin soruları yanıtlayan Jean-Pierre, "Bu balonun hava sahamızda bulunması, egemenliğimizin yanı sıra uluslararası hukukun da açık ihlalidir ve kabul edilemez." ifadesini kullandı.
Jean-Pierre, Çin yetkililerinin balonun ABD hava sahasına girmesine ilişkin "üzüldüklerini" açıklamalarından haberdar olduklarını belirterek, "Başkan her zaman Amerikalıların güvenliğini ve Amerikan halkının güvenliğini ilk sıraya koyar." dedi.

"ÇİN'İ ALT ETMEYE HAZIRIZ"

Sözcü Jean-Pierre, "Bu Başkan'ın yönetimi altında Çin'i alt etmeye, ulusal güvenliğimizi korumaya ve özgür ve açık bir Hint Pasifik'i ilerletmeye her zamankinden daha fazla hazırız." şeklinde konuştu.

Biden'ın Salı gününden itibaren söz konusu balonla ilgili bilgilendirildiğini aktaran Jean-Pierre, Başkan'ın Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çin ziyaretini ertelemesiyle ilgili kararını da desteklediğini bildirdi.​​​​​​

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin'e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığını ve Amerikan ordusunun balonu takip ettiğini açıklamıştı.

Balonun, Montana eyaletinde aralarında nükleer silah depolarının olduğu bazı hassas askeri tesislerin üzerinden geçtiği öne sürülmüştü.

Yetkililer, balonu güvenlik nedeniyle düşürmeyi tercih etmediklerini ancak müdahale seçeneğini saklı tuttuklarını vurgulamıştı.

Konuya ilişkin Çin cephesinden yapılan açıklamada, kendini kontrol kabiliyeti sınırlı olan hava aracının Batı rüzgarlarının sürüklemesiyle, planlanan rotasından çıktığı kaydedilerek, “Çin tarafı hava aracının niyet edilmeyen zorunlu sebeplerle ABD hava sahasına girmesinden üzüntü duymuştur.” ifadelerine yer verildi.

Gelişmelerin ardından ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in Pekin’e gerçekleşireceği ziyaret iptal edilmişti.

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