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Pentagon: Başka bir Çin istihbarat balonu uçuyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Latin Amerika üzerinde Çin’e ait başka bir istihbarat balonu uçtuğunun değerlendirildiğini duyurdu.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 11:51
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Pentagon: Latin Amerika'da başka bir Çin istihbarat balonu uçuyor

Pentagon: Başka bir Çin istihbarat balonu uçuyor
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Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder yaptığı açıklamada, Çin’e ait başka bir istihbarat balonunun Latin Amerika'dan geçmekte olduğunu ifade etti. Ryder, “Latin Amerika'dan geçmekte olan balona dair raporları alıyoruz. Bunun başka bir Çin gözetleme balonu olduğunu değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Ryder, balonun Latin Amerika üzerinde tam olarak nerede olduğuna dair detay vermedi.

ABD SEMALARINDA ÇİN’E AİT İSTİHBARAT BALONU TESPİT EDİLMİŞTİ

Pentagon’dan önceki gün yapılan açıklamada, ABD ana karası üzerinde Çin’e ait yüksek irtifalı istihbarat balonunun uçtuğu bilgisi paylaşılmıştı. Balonun 60 bin fit irtifada, sivil hava trafiğinin çok üzerinde olduğu ve sivil havacılık için bir tehdit oluşturmadığı aktarılmıştı. Balon tespit edildikten sonra ABD hükümetinin hassas bilgilerin toplanmasını önlemek için derhal harekete geçtiği ifade edilmişti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise olayın ardından gelecek hafta Pekin'e yapacağı ziyaretini ertelediğini duyurmuştu.

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