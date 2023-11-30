ABD Dışişleri eski Bakanı Henry Kissinger 100 yaşında öldü

ABD'de Richar Nixon ve Gerald Ford dönemlerinde Dışişleri Bakanlığı yapmış isim olan ve dünyaca üne sahip diplomat Henry Kissinger'in 100 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

1960 ve 70'li yıllarda ABD dış politikasına yön veren Kissinger entelektüel birikimi ve müzakere yeteneğindeki üstün başarısı ile tanınıyordu.

Vietnam Savaşı'nı sona erdiren isim olarak bilinen Kissinger aynı zamanda ABD ile Sovyetler Birliği arasında yaşanan soğuk savaşı yumuşatan kişiydi.

Kissinger, 27 Mayıs 1923'te Almanya'da Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi 1938'de Nazilerden kaçıp ABD'ye yerleşti. Kissinger 1943'te Amerikan vatandaşı oldu.

Henry Kissinger 1973'te dışişleri bakanlığı koltuğuna oturdu. ABD'nin, ülke sınırları içinde doğmayan ilk dışişleri bakanı olarak tarihe geçti.



Kissinger, Vietnam Savaşını sona erdirmek için yürüttüğü müzakerelerle 1973'te Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.