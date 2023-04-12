ABD enflasyon verilerini açıkladı

ABD’de tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 5 olarak gerçekleşti. Aylık enflasyon ise yüzde 0,1 olarak gerçekleşti. Verinin açıklanmasının ardından altın fiyatları yükseldi.

ABD’de aylık çekirdek enflasyon beklentilere paralel olarak aylık yüzde 0,4 oldu. Yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 5,6 arttı.

Ekonomistler mart ayı için enflasyonda aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 5,2 artış bekliyordu. ABD’de tüketici fiyatları şubatta aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 6 artmıştı.

Çekirdek TÜFE ise şubatta yüzde 0,4’lük artış beklentisine karşın yüzde 0,5 artmıştı. Martta ise aylık çekirdek enflasyonun yüzde 0,4 olması bekleniyordu.

ALTIN SERT YÜKSELDİ

Veri açıklanmadan önce 2 bin 7 dolar seviyesinde olan ons altın verinin açıklanmasının ardından sert yükseldi. Ons altın saat 15.35 itibariyle 2 bin 27 dolar seviyesine çıktı. Gram altın ise 1258 TL seviyesine yükseldi.