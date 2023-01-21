21 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Ukrayna ordusunun Rusları yenmesi zor

ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Ukrayna ordusunun Rusları yenmesi zor

Ukrayna’daki çatışmanın diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiğini belirten ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, mevcut koşullarda Ukrayna ordusunun Rus güçleri tüm topraklardan çıkarma gücünde olmadığını söyledi.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 00:11
Takip Et

ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Ukrayna ordusunun Rusları yenmesi zor

ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Ukrayna ordusunun Rusları yenmesi zor
+
Aa
-

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Almanya’da gerçekleşen Ukrayna’ya destek temas grubu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, “Bu savaş, diğerleri gibi, görüşmelerde elde edilmiş anlaşma ile sona ermeli. Rusların ve Ukraynalıların müzakere masasına oturma zamanı” diye konuştu.

Sputnik'in aktardığına göre; ABD, Ukrayna ve Avrupalı liderlerin 'bu savaşın muhtemelen görüşmeler aracılığıyla sona ereceğini' dile getirdiğini kaydeden Milley, “Er ya geç görüşmeler başlamalı. Her iki taraf büyük kayıplar verdi” ifadelerini kullandı.

“Bu savaş, askeri anlamda çok ama çok ağır” diyen ABD Genelkurmay Başkanı, “Bahmut (Artemovsk) ve Soledar dışında, savaş az ya da çok statik. Askeri anlamda, hala Rus güçleri bu yıl tüm Ukrayna topraklarından çıkarmanın çok ama çok zor olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
1
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Emekli, öğretmen ve memurların 14 günlük maaş farklarının yatırılacağı tarih belli oldu
2
﻿Emekli, öğretmen ve memurların 14 günlük maaş farklarının yatırılacağı tarih belli oldu
﻿Emekli, öğretmen ve memurların 14 günlük maaş farklarının yatırılacağı tarih belli oldu
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
3
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿Mehmet Metiner’den Binali Yıldırım’ın oğluna kavga çıkaracak sözler. Fotoğrafa AKP’den tek bir isim tepki gösterdi
4
﻿Mehmet Metiner’den Binali Yıldırım’ın oğluna kavga çıkaracak sözler. Fotoğrafa AKP’den tek bir isim tepki gösterdi
﻿Mehmet Metiner’den Binali Yıldırım’ın oğluna kavga çıkaracak sözler. Fotoğrafa AKP’den tek bir isim tepki gösterdi
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
5
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Kocaeli’de ‘koku’ alarmı: 3 ilçeye yayıldı, ekipleri harekete geçirdi
6
﻿Kocaeli’de ‘koku’ alarmı: 3 ilçeye yayıldı, ekipleri harekete geçirdi
﻿Kocaeli’de ‘koku’ alarmı: 3 ilçeye yayıldı, ekipleri harekete geçirdi
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
7
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
﻿Erdoğan'dan 2023'ün 'Mevlana Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge
﻿Erdoğan'dan 2023'ün 'Mevlana Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge
﻿Erdoğan'dan 2023'ün 'Mevlana Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge
﻿ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Ukrayna ordusunun Rusları yenmesi zor
﻿ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Ukrayna ordusunun Rusları yenmesi zor
﻿ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Ukrayna ordusunun Rusları yenmesi zor
﻿İtalya'da 30 yıllık firarın ardından yakalanan mafya liderini evleri aranıyor
﻿İtalya'da 30 yıllık firarın ardından yakalanan mafya liderini evleri aranıyor
﻿İtalya'da 30 yıllık firarın ardından yakalanan mafya liderini evleri aranıyor
﻿Temizlik işleri 3 kamyon çöp çıkardı
﻿Temizlik işleri 3 kamyon çöp çıkardı
﻿Temizlik işleri 3 kamyon çöp çıkardı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.