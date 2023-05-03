ABD ile Meksika, göçmen geçişlerine yönelik yeni politikalarda anlaştı

Editör: İsa Karaarslan

Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika, göçmenlerin insani gerekçelerle ABD'ye girmesine izin verirken aynı zamanda yasadışı sınır geçişlerinin akışını kontrol etmek için yeni bir plan üzerinde anlaşmaya vardı.

Plan, Salı günü Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile ABD İç Güvenlik danışmanı Liz Sherwood-Randall arasında Mexico City'de gerçekleşen görüşme sonrasında açıklandı.

Plana göre ABD, insani şartlı tahliye programının bir parçası olarak Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan gelen göçmenleri kabul ederken, Meksika bu dört ülkeden ABD'ye yasadışı yollardan giren göçmenleri kabul etmeyi kabul etti.

ABD ayrıca bir aile birleşimi programı kapsamında El Salvador, Guatemala ve Honduras'tan yaklaşık 100.000 kişiyi kabul edecek.

Anlaşma, eski Başkan Donald Trump yönetiminin 42. Başlık olarak bilinen COVID-19 kısıtlamalarının sona ermesinden önce geldi. Kısıtlamalar, ABD yetkililerinin on binlerce göçmeni ülkeye yasadışı yollardan giriş yaptıkları için hızlı bir şekilde sınır dışı etmelerine olanak sağlıyordu. 42.başlık resmi olarak 11 Mayıs’ta sona erecek.

Bu gelişmeyle birlikte, Başkan Joe Biden yönetimi, yerel ve eyalet yetkilileri Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmen akınına hazırlanırken ABD'nin güney sınırına ek 1.500 aktif görevli askeri personel göndermeyi kabul etti.