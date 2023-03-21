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Suudi Arabistan, tutuklu ABD vatandaşını serbest bıraktı

Suudi Arabistan’da hükümete yönelik eleştirileri nedeniyle bir yıldan uzun bir süre önce tutuklanan ABD vatandaşı Saad İbrahim Almadi serbest bırakıldı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 16:26
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Tutuklu ABD vatandaşı Suudi Arabistan tarafından serbest bırakıldı

Suudi Arabistan, tutuklu ABD vatandaşını serbest bıraktı
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Suudi Arabistan’da sosyal medyada hükümete yönelik yaptığı eleştiriler nedeniyle tutuklanan ABD ve Suudi Arabistan vatandaşı 72 yaşındaki Saad İbrahim Almadi’nin serbest bırakıldığı açıklandı. Serbest bırakılmasına ilişkin resmi makamlardan açıklama yapılmazken, ailesi tarafından yapılan açıklamada; Almadi’nin Riyad'da ailesinin yanında olduğu, ABD’ye ne zaman döneceğinin ise henüz netlik kazanmadığı belirtildi. Almadi’nin hakkındaki tüm suçlamaların düştüğü açıklanırken, seyahat yasağı bulunduğu ifade edildi.
Saad İbrahim Almadi, yargılandığı mahkeme tarafından ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmak, terörizmi desteklemek ve finanse etmekten suçlu bulunmuştu. Almadi, Ekim 2021’de 16 yıl hapis cezasına çarptırılmış, temyiz mahkemesi tutukluk süresini 19 yıla çıkartmıştı. Kasım 2021'de ise ailesini ziyaret etmek için geldiği Riyad'da tutuklanmıştı.
Almadi, ABD'de yaptığı sosyal medya paylaşımlarında, Mekke ve Cidde şehirlerinin eski bölgelerinin yıkılmasını eleştirmiş, ülkedeki yoksullukla ilgili endişelerini dile getirmiş ve İstanbul’da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz Temmuz ayında Suudi Arabistan’da yaptığı görüşmelerde Almadi'nin durumunu gündeme getirmişti.

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