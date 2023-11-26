ABD, Japonya ve Güney Kore'den ortak tatbikat

Güney Kore, ABD ve Japonya, Kore Yarımadası'nın güneyinde ortak deniz tatbikatı yaptı. Güney Kore Deniz Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, ABD'nin hafta içinde Güney Kore'ye gönderdiği USS Carl Vinson uçak gemisinin de yer aldığı kaydedildi.

‘ORTAK KABİLİYET İÇİN’

Ülkenin güneyindeki Jeju Adası yakınlarındaki tatbikatın, Kuzey Kore'nin artan nükleer ve füze tehdidine karşı üç ülkenin ortak kabiliyetlerini ve ortak savunmasını güçlendirmek amacıyla yapıldığı ifade edildi.d

Güney Kore Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Denizcilik Operasyonları Merkezi Direktörü Tuğamiral Kim Ji-hoon 21 Kasım'da, USS Carl Vinson uçak gemisinin, Busan kentindeki askeri üsse yanaştığını duyurmuştu.