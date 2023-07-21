ABD Kongresi’ndeki Yunan lobisinden Türkiye’ye karşı F-16 mektubu

ABD Kongresi’ndeki Yunan lobisi üyeleri Türkiye’ye F-16 modernizasyonu için mektup yazdı. Mektupta verilecek silahların geciktirilmesi ya da geri alınması talep edildi.

ABD Kongresi’ndeki Yunan lobisinden Türkiye’ye karşı F-16 mektubu

ABD Kongresi’nin 6 üyesi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bir mektup yazarak, Türkiye'ye F-16 ve modernizasyon kiti satışına yönelik olası anlaşmanın bazı mekanizmaları içermesi talebinde bulundu.

VOA Türkçe’nin haberine göre, Blinken'a geçen hafta iletilen mektubu Kongre'nin Yunanistan Dostluk Grubu Eş Başkanı Chris Pappas liderliğinde her iki siyasi partiden Kongre üyeleri imzaladı. Kongre üyeleri 8 Temmuz'da yani NATO Zirvesi'nden önce kaleme alınan mektupta, İsveç'in NATO üyelik süreciyle ilişkili olarak, Türkiye'ye F-16 ve modernizasyon kitleri satılmasına yönelik görüşmelere istinaden mektubu kaleme aldıklarını belirtti.

‘ABD VE NATO’NUN ÇIKARLARI GÖZETİLMELİ’

Kongre üyeleri olası anlaşmanın, “Türkiye'nin ABD'nin ulusal güvenlik çıkarları ya da NATO'nun güvenlik mimarisine risk oluşturan eylemlerde bulunması halinde, bu silahların geciktirilmesi ya da geri alınmasını sağlayacak mekanizmaları içermesi” talebinde bulundu.

Mektupta, “Yönetimin Kongre'ye ve ilgili taraflara Türkiye'ye F-16 satışına onay vermeleri için baskı yapmaya yönelik elindeki tüm araçları kullandığı netleşirken, yapılacak olası bir anlaşmanın yalnızca İsveç'in NATO üyeliğini değil, NATO'nun daha geniş güvenlik çıkarlarını koruması gereklidir” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına yol açan Rus S-400 füze savunma sistemlerine sahip olmaya devam ettiğini hatırlatan Kongre üyeleri, “Türkiye'nin bölgede istikrarı bozan eylemlerinde sükuneti memnuniyetle karşılamakla birlikte, Erdoğan hükümetinin politikasını değiştirmediğini vurgulamak önemli” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE KARŞITI SENATÖRÜN TAVRI BELİRLEYİCİ OLACAK

F-16 satışı konusunda kilit isimlerden biri olan Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez geçen hafta yaptığı açıklamada bir hafta içinde bu konuda bir karar verebileceğini söylemişti.

Menendez Türkiye'ye F-16 satışı konusunda en son yaptığı açıklamada, İsveç'in NATO üyeliği dışında da Türkiye'den adım beklediği sinyalini vermiş ve Yunanistan'la ilişkilerde yaşanan sükunetin kalıcı bir gerçekliğe dönüşmesini istediğini belirtmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz haftalarda Senatör Menendez ile bu konuda görüşmeler yaptığı biliniyor.

Türkiye ABD'den Lockheed Martin yapımı 40 adet Block 70 F-16 savaş uçağı ve 80 adet modernizasyon kiti talep ediyor. Yunanistan da ABD'den yine Lockheed Martin yapımı F-35 savaş uçağı alma talebinde bulunuyor. Her iki satış için de Kongre onayı gerekiyor.

Öne Çıkanlar
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor. Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor. Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ ile gizli protokol açıklaması: Sadece ikimiz biliyorduk
Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ ile gizli protokol açıklaması: Sadece ikimiz biliyorduk
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Son Haberler
Uzmanı uyardı: Bu belirtiler orta kulak iltihabının habercisi olabilir Sağlık
Uzmanı uyardı: Bu belirtiler orta kulak iltihabının habercisi olabilir
Çinli hacker grubu ABD elçisinin e-postasını ele geçirdi Dünya
Çinli hacker grubu ABD elçisinin e-postasını ele geçirdi
CHP'li belediye başkanı iktidara 'teşekkür' etti: Sayelerinde yol yapmamıza gerek kalmadı. Akaryakıt fiyatlarından kimse yola çıkamıyor Güncel
CHP'li belediye başkanı iktidara 'teşekkür' etti: Sayelerinde yol yapmamıza gerek kalmadı. Akaryakıt fiyatlarından kimse yola çıkamıyor
Sıcak günlerde ani ısı değişikliklerine dikkat. Uzmanı dikkat çeken açıklama Sağlık
Sıcak günlerde ani ısı değişikliklerine dikkat. Uzmanı dikkat çeken açıklama
Amsterdam’da büyük yolcu gemilerine yasak Dünya
Amsterdam’da büyük yolcu gemilerine yasak
Buğday fiyatlarında bir günde çılgın artış Ekonomi
Buğday fiyatlarında bir günde çılgın artış