ABD konteyner gemisi Yemen'de vuruldu. Kızıldeniz’de hareketli saatler

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: İran destekli Husiler, Yemen açıklarında bir ABD konteyner gemisini vurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada da, Husiler tarafından düzenlenen saldırıda yük gemisinin füzeyle vurulduğu doğrulandı. Geminin sahibinin ABD merkezli Eagle Bulk Shipping'e ait Gibraltar Eagle olduğu öğrenildi.

Vurulan geminin ABD'ye ait, Marshall Adaları bayraklı bir yük gemisi olduğu ve Yemen'in Aden Körfezi yakınlarında füze ile hedef alındığı belirtildi.

HUSİLER MİSİLLEME YAPIYOR

Saldırı sonucunda gemide yangın çıktı. Gemide ölen ya da yaralanan olmadığı ve geminin sefere devam edebilecek vaziyette olduğu belirtildi. Geminin İsrail ile bağlantısının olmadığının değerlendirilirken, saldırının ABD'nin Yemen'e yönelik düzenlediği hava saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirilmiş olabileceği iddia edildi.

İNGİLTERE’DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO) ve İngiltere merkezli deniz güvenliği şirketi Ambrey Kızıldeniz’de Yemen açıklarında bir geminin füzeyle vurulduğunu doğruladı.

UKMTO'nun açıklamasında gemi kaptanının, Yemen'in Aden şehrinin 95 deniz mili güneydoğusunda füzeyle vurulduğunu aktardığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, bölgeye yakın bulunan gemilere dikkatlice transit geçiş yapmaları ve herhangi şüpheli bir eylemi fark ettiklerinde kuruma haber verilmesi ikazında bulunuldu.

3 FÜZE FIRLATILDI GEMİDE YANGIN ÇIKTI

Ambrey’nin açıklamasında ise, Husiler’in üç füze fırlattığı ve ikisinin denize ulaşamadan düştüğü, üçüncüsünün yük gemisine isabet ettiği ifade edilerek, vurulan geminin ambar kısmında yangın çıktığı ancak geminin sefere devam edebilecek halde olduğu kaydedildi.

SAVAŞ GEMİSİNİ DE HEDEF ALDILAR

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, dün yerel saatle 16.45 sıralarında Husilerin kontrolündeki bölgeden Kızıldeniz’in güneyindeki ABD savaş gemisi USS Laboon'u hedef alan gemisavar seyir füzesi fırlatıldığı belirtildi. Füzenin ABD savaş uçaklarınca Hudeyde kenti açıklarında düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, herhangi bir yaralanma veya maddi hasar yaşanmadığı açıklandı.

ABD VE İNGİLTERE YEMEN’E SALDIRMIŞTI

Husiler, Gazze’deki saldırılar sona erene dek hangi ülke olursa olsun İsrail'e giden tüm gemileri hedef alacaklarını açıklamıştı. Husilerin 19 Kasım’dan bu yana Kızıldeniz'deki faaliyetleri nedeniyle bölgedeki bazı nakliye rotalarındaki operasyonlar durdurulmuştu.

Geçtiğimiz hafta ABD ve İngiltere, Yemen’deki Husi noktalarına havadan ve denizden saldırı başlatmıştı.