Husiler ‘vaat edilen fetih ve cihat’ diyerek açıkladı: ABD ile savaşa hazırlanıyoruz

Yemen’de İran destekli Husilerin siyasi büro üyesi Ali el-Kahhum, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bölgede yaşanan gerilime ilişkin konuşan Kahhum, ABD’nin Yemen'e yönelik tüm hareketlerinin başarısızlıkla sonuçlanacağını söyledi.

Kahhum, “Saldırılarınıza tüm gücümüzle karşı koyacağız. Yemen'in kudretini göreceksiniz ve bölgeden aşağılanmış bir halde çekileceksiniz. Kibrinizi kıracak, sözde heybetinizi yıkacak, Yemen caydırıcılığını göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

“ABD İLE SAVAŞA HAZIRLANIYORUZ”

Yemen’in, devletiyle, halkıyla ve ordusuyla ABD ile bir savaşa hazırlandığına dikkati çeken Kahhum, şunları söyledi:

“Yemen devleti, liderliği, silahlı kuvvetleri ve halkı tetikte ve ABD ile açık bir savaşa girmeye hazırlanıyor. Filistin ve ümmetin tüm davaları uğruna, Amerika, İngiltere ve İsrail'in temsil ettiği Büyük Şeytan'la doğrudan karşı karşıya gelmek büyük bir onurdur.”

“VAAT EDİLEN BİR FETİH VE CİHAT”

Ali el-Kahhum, ABD’ye karşı savaşmanın ‘vaat edilen bir fetih ve cihat’ olduğunu söyledi.

ABD ve İngiltere'nin ABD’nin Yemen’deki saldırılarının hiçbir etkisinin olmadığını savunan Kahhum, “Bu, egemenliği ve uluslararası yasaları çiğneyen bir saldırı ve suçtur” dedi.

"YEMEN'E SAVAŞ İLAN ETTİLER"

Kahhum, “ABD ile İngiltere’nin vurduğu hedefler daha önce bombalanan bölgelerdeydi ve bu yeni bir şey değil. Bununla birlikte Yemen'e savaş ilan ettiler ve dolayısıyla Yemen’in onlara yönelik yapacağı saldırılara ve Yemen'in stratejik caydırıcılığına katlanmaları gerekiyor” diye konuştu.

Kahhum, zafere ulaşana dek ABD ile savaşacaklarına belirterek, düşmanlarına karşı tepkilerinin sert ve acıklı olacağını ileri sürdü.

ABD VE İNGİLTERE YEMEN’E OPERASYON BAŞLATMIŞTI

Husiler, İsrail’in Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana süren saldırıları sona erene kadar bu ülkeye giden tüm gemileri hedef alacaklarını duyurmuştu.

Husilerin, Kızıldeniz'deki faaliyetleri nedeniyle bölgedeki bazı nakliye rotalarında operasyonlar durdurulmuştu.

Geçtiğimiz hafta ise ABD ve İngiltere, Yemen’deki bazı Husi noktalarına havadan ve denizden saldırı başlatmıştı.