27 Ağustos 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sezgin Baran Korkmaz'ın davasında flaş gelişme. ABD mahkemesindeki kararın korkusu Türkiye'de hangi gazetecilerde hissed

Sezgin Baran Korkmaz'ın davasında flaş gelişme. ABD mahkemesindeki kararın korkusu Türkiye'de hangi gazetecilerde hissedildi

ABD'de devam eden Sezgin Baran Korkmaz davasında savcılık, mahkemeye yaptığı başvuruda elde ettikleri deliller için gizlilik kararı alınmasını talep etti.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 01:31
Son Güncelleme: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 09:12
Takip Et

ABD mahkemesi orada karar aldı, kararın korkusu Türkiye'de hangi gazetecilerde hissedildi. Sezgin Baran Korkmaz'ın davasında flaş gelişme

Sezgin Baran Korkmaz'ın davasında flaş gelişme. ABD mahkemesindeki kararın korkusu Türkiye'de hangi gazetecilerde hissedildi
+
Aa
-

ABD’nin Utah eyaletinin Salt Lake City kentinde tutuklu olarak yargılanan Sezgin Baran Korkmaz'ın davasında, savcılık mahkemeye yaptığı başvuruda elde ettikleri deliller için gizlilik kararı alınmasını talep etti.

Amerika'nın Sesi'nden Can Kamiloğlu'nun haberine göre; Sulh Mahkemesi Hakimi Jared C. Bennett’a savcılığın sunduğu dilekçede, elde edilen delillerin, tanık ifadelerinin ve diğer bulguların sadece Korkmaz’ın belirlenen avukatlarıyla gizlilik kaydıyla paylaşılmasını talep etti. Ancak savcılık, avukatların hassas olan bu delilleri müvekkilleri Korkmaz’la belirlenen süreye kadar paylaşmaması talebinde de bulundu.

Savcılık, elindeki delillerin jürili duruşmanın başlamasından sekiz hafta önce Korkmaz’ın avukatlarına, müvekkillerinle paylaşılmamak kaydıyla verilmesi, duruşmaların başlamasından iki hafta öncesinde de Korkmaz ile paylaşılabilmesini istedi.

BAŞVURUYU KABUL ETTİ

Savcılığın delillerle ilgili kararını değerlendiren hakim Bennett, başvuruyu kabul etti. Hakim Bennett, dün açıkladığı kararında savcılığın elindeki delilleri duruşma tarihinden sekiz hafta önce Kormaz’ın savunma ekibinden belirlenecek bir avukatla, müvekkiliyle paylaşılmaması kaydıyla verilmesine; Korkmaz’ın gizlilik kaydı olan bu belgeleri seri duruşmalardan iki hafta öncesinde görebileceğine hükmetti.

Mahkeme kararına göre, Korkmaz davasında getirilen gizlilik kaydıyla savcılığın elde ettiği deliler, tanık ifadelerindeki herhangi bir kişinin kişisel tanımlayıcı bilgileri, kişinin doğum tarihi, sosyal güvenlik numarası, adresi, telefon numarası, e-posta adresi adresi gizli kalacak.

Karara göre, savcılığın elindeki yer alan kişi ya da işletmelerin mali bilgileri, banka hesap numaraları, kredi kartı veya banka kartı numaraları, hesap şifreleri, hesap adları, iletişim bilgileri, hesap geçmişi, hesap bakiyeleri, hesap özetleri, vergi iade bilgileri veya vergi mükellefi kimlik numaraları gizli kalacak.

21 EYLÜL'DE ASLİ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Avusturya’dan ABD’ye geçen temmuz ayında getirilen Korkmaz, Utah eyaletinin Salt Lake City kentinde yapılan duruşmada, Sulh Hakimi Jarred Bennett'in karşısına avukatlarıyla birlikte çıkmış, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söylemişti.

Korkmaz, 21 Eylül’de dava dosyasının asli hakimi Jill Parrish'in karşısına çıkacak.

Salt Lake bölge mahkemesinde, eyalet başsavcılığının talebi üzerine Korkmaz’a 225 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. 15 sayfalık iddianamede, Korkmaz’a 12 ayrı suçlama yöneltilmişti.

Korkmaz’ın usulsüz olarak yaptığı havale ve para transferleri için, işlediği 10 suça dair ayrı ayrı 20 şer yıl hapis cezası istendi. Korkmaz için ayrıca kara para aklamaktan da 20 yıl, mahkemeye yalan beyanda bulunmaktan 5 yıl hapis cezası talep edildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Seyfi
27.08.2022 17:58
Akp nin açığı çok. Türk halkının geleceği şantajla gasp ediliyor. Akp ülkenin beka sorunu  
 
Bozkurt bakışlı
27.08.2022 13:18
Türkiye'de hangi gazetecilerde hisseder kardeşin biliyorum..yandaş gazeteci çakma dinciler  
 
Çılgın Türk
27.08.2022 12:00
Seçim geldi çattı işler busefer karışık yanına biravuc çapulcu yalama tayfasını alıp onların gazıyla sağa sola posta koymak kolaydı buruzgar gülü otecek coni ne isteyecek göreceğiz  
 
TÜM YORUMLAR (7)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul’da en çok aslen nereli var? Nüfus verileri açıklandı
1
﻿İstanbul’da en çok aslen nereli var? Nüfus verileri açıklandı
﻿Oyuncu Mustafa Üstündağ Sabah yazarı ile evlendi. Kurtlar Vadisi'nde Muro karakteri ile ünlü olmuştu
2
﻿Oyuncu Mustafa Üstündağ Sabah yazarı ile evlendi. Kurtlar Vadisi'nde Muro karakteri ile ünlü olmuştu
﻿Almanya’da çıkan orman yangınlarının faturası ağır oldu: 600 milyon Euro
3
﻿Almanya’da çıkan orman yangınlarının faturası ağır oldu: 600 milyon Euro
﻿Cemal Enginyurt Sedat Peker'in açıklamaları için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sedat Peker 7 tweet attı, ''Yarın çok eğleneceğiz'' dedi
4
﻿Cemal Enginyurt Sedat Peker'in açıklamaları için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sedat Peker 7 tweet attı, ''Yarın çok eğleneceğiz'' dedi
﻿Sedat Peker çok eğleneceğiz demişti rüşvetin belgelerini yayınladı. İşin içinden 2'de gazeteci çıktı. Berat Albayrak'ın abisinden de bahsetti
5
﻿Sedat Peker çok eğleneceğiz demişti rüşvetin belgelerini yayınladı. İşin içinden 2'de gazeteci çıktı. Berat Albayrak'ın abisinden de bahsetti
﻿Saray'dan bilgi sızdıran isim kim? Yeni Şafak her şeyi önceden açıklayan Kılıçdaroğlu'na bilgi sızdıranı yazdı
6
﻿Saray'dan bilgi sızdıran isim kim? Yeni Şafak her şeyi önceden açıklayan Kılıçdaroğlu'na bilgi sızdıranı yazdı
﻿Pınar Altuğ Vatan Şaşmaz'ı unutmadı. Vefatının 5. yılında duygulandıran paylaşım
7
﻿Pınar Altuğ Vatan Şaşmaz'ı unutmadı. Vefatının 5. yılında duygulandıran paylaşım
﻿Avrupa elemelerinde 12 Dev Adamın rakibi Sırbistan
﻿Avrupa elemelerinde 12 Dev Adamın rakibi Sırbistan
﻿Avrupa elemelerinde 12 Dev Adamın rakibi Sırbistan
﻿Kosova ile Sırbistan giriş çıkışlar konusunda anlaşmaya vardı
﻿Kosova ile Sırbistan giriş çıkışlar konusunda anlaşmaya vardı
﻿Kosova ile Sırbistan giriş çıkışlar konusunda anlaşmaya vardı
﻿Çanakkale açıklarında karaya oturan çimento yüklü gemi kurtarıldı
﻿Çanakkale açıklarında karaya oturan çimento yüklü gemi kurtarıldı
﻿Çanakkale açıklarında karaya oturan çimento yüklü gemi kurtarıldı
﻿Samandıra'da Jesus kanunları
﻿Samandıra'da Jesus kanunları
﻿Samandıra'da Jesus kanunları
﻿Kazakistan silah ve askeri ürün ihracatını askıya aldı
﻿Kazakistan silah ve askeri ürün ihracatını askıya aldı
﻿Kazakistan silah ve askeri ürün ihracatını askıya aldı
﻿Artvin'de denize giren Afganistanlı boğuldu
﻿Artvin'de denize giren Afganistanlı boğuldu
﻿Artvin'de denize giren Afganistanlı boğuldu
﻿Anız yangınında motosiklet küle döndü
﻿Anız yangınında motosiklet küle döndü
﻿Anız yangınında motosiklet küle döndü
﻿5 turist safari kazasında ölmüştü: Sürücünün ifadesi ortaya çıktı
﻿5 turist safari kazasında ölmüştü: Sürücünün ifadesi ortaya çıktı
﻿5 turist safari kazasında ölmüştü: Sürücünün ifadesi ortaya çıktı
﻿Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
﻿Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
﻿Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
﻿Sancaktepe'de komiser yardımcısı başından vurularak öldürüldü 
﻿Sancaktepe'de komiser yardımcısı başından vurularak öldürüldü 
﻿Sancaktepe'de komiser yardımcısı başından vurularak öldürüldü 
﻿Malatya'da 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Malatya'da 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Malatya'da 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.