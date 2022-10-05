İlk duruşma görüldü... Sezgin Baran Korkmaz davası ABD'de başladı

ABD'nin Utah eyaletinin Salt Lake City kentinde tutuklu olarak yargılanan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın ilk duruşması bugün görüldü.

T24'te yer alan habere göre; Korkmaz'ın olmadığı ilk incelemenin yapıldığı duruşmada, avukatlar hazır bulundu.

Davanın ikinci duruşması 17 Ocak 2023'te görülecek.

SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz, ABD ceza yasalarına göre “kara para aklamak için komplo kurmak ve resmi makamlara yalan ifade ve beyanda bulunmak” suçlamasıyla ABD'nin talebi üzerine 19 Haziran'da Avusturya'da gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Avusturya’dan ABD’ye geçtiğimiz Temmuz ayında getirilen Korkmaz’a 225 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. 15 sayfalık iddianamede, Korkmaz’a 12 ayrı suçlama yöneltilmişti.

Korkmaz’ın usulsüz olarak yaptığı havale ve para transferleri için, işlediği 10 suça dair ayrı ayrı 20 şer yıl hapis cezası istendi.

Korkmaz için ayrıca kara para aklamaktan da 20 yıl, mahkemeye yalan beyanda bulunmaktan 5 yıl hapis cezası talep edildi.

TÜRKİYE'YE MİLYONLARCA DOLAR AKTARILDI

ABD’de Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen’in yargılandığı davada, iki kardeş Jacob Ortell Kingston ile Isaiah Kingston haklarındaki suçlamaları kabul etmiş, Amerikan maliyesini 511 milyon dolar dolandırdıklarını itiraf etmişlerdi. Dermen ise hakkındaki suçlamaları kabul etmemiş, jürili seri duruşmalarda yargılanarak suçlu bulunmuştu.

İtirafçı Kingston kardeşler hakim Jill B. Parrish’e sundukları 22 sayfalık dilekçede, Türk bankalarına yatırdıkları milyonlarca dolarla bazı şirketleri satın aldıklarını, gayrimenkul yatırımları yaptıklarını, bu işlerde Sezgin Baran Korkmaz’ın aracı olduğunu itiraf etmişlerdi.